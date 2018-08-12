رحيل الروائي البريطاني نيبول صاحب جائزة نوبل للآداب في 2001

المصدر: د ب أ

توفى الروائي البريطاني فيديادر سوراجبراساد نيبول، الحائز على جائزة نوبل للآداب العام 2001، عن عمر يناهز 85 عاما، حسبما ذكرت وكالة انباء برس اسوسيشن البريطانية، نقلا عن بيان صادر من زوجته مساء السبت.

وتوفي نيبول في منزله بالعاصمة البريطانية لندن، وفقا لزوجته لادي نيبول.

وقالت في بيان "لقد كان عملاقا في كل ما حققه، وتوفي محاطا بالذين أحبهم بعد أن عاش حياة كانت زاخرة بالإبداع الرائع والاجتهاد".

وفاز نيبول، ذو الأصول الهندية الكاريبية، والذي ولد في ترينيداد في العام 1932، أيضا بجائزة بوكر في العام 1971 كما منحته الملكة إليزابيث لقب فارس في عام 1990.