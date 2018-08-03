تعرف إلى أكثر مدن أوروبا إلهاماً للمغنيين والشعراء

المصدر: البيان الالكتروني

أكثر مدن العالم إلهاما للمغنيين والشعراء

استطاعت مدن أوروبية عدة إلهام الشعراء والموسيقيين للتغني بها وبسحرها، وقد ألفت حول بعضها آلاف الأغاني. إحدى الدراسات ونشرتها (DW) كشفت عن أشهر خمس مدن أوروبية تغنى بها أشهر المغنيين، وهي:

ميلانو:

هناك أسباب عديدة تلهم الشعراء والموسيقيين للتغني بمدينة ميلانو، من بينهما عمارتها الأنيقة وارتباط اسمها بالموضة والإبداع، واحتضانها لاثنين من أفضل أندية كرة القدم في العالم. وتحتل ميلانو المرتبة الخامسة في الترتيب الأوروبي ضمن قائمة أكثر المدن الأوروبية التي تغنى بها الموسيقيون. إذ كُتبت 3854 أغنية عن هذه المدينة الإيطالية، معظمها باللغة الإيطالية.

برلين:

بعدد 6267 أغنية، تحتل برلين المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر المدن الأوروبية، التي تغنى بها الموسيقيون بحسب التصنيف الأوروبي. بعض مواضيع هذه الأغاني تحدثت عن علاقة الحب والكراهية التي تربط الألمان بعاصمتهم. مثل فرقة Seeed التي غنت في أغنية "Dickes B"عن شتاء برلين الرمادي بشكل حزين. وأيضاً فرقة Kraftclub التي غنت في أغنية "أنا لا أريد برلين" عن ضجيج العاصمة، لكن هذا لم ينتقص من شعبية المدينة.

روما:

تغنى بهذه المدينة الخالدة أبرز الموسيقيين في العالم. ففي أغنية "قلب روما" غنى إلفيس بريسلي عن علاقة غرامية في المدينة. فرانك سيناترا تغنى في أغنية "ثلاث عملات معدنية في النافورة" بنافورة تريفي الرومانية الشهيرة. وهناك العديد من الأغاني عن هذه المدينة الساحرة. وتأتي روما في المرتبة الثالثة ضمن أكثر المدن الأوروبية التي تغنى بها الموسيقيون وبلغت عدد الأغاني الخاصة بروما بـ 11.859 أغنية.

لندن:

في قائمة الأغاني الطويلة التي تغنت بالعاصمة البريطانية، والتي يبلغ عددها 14.805 أغنية، تعد أغنية "London Calling" من فرقة The Clash ضمن الأغاني الأكثر شعبية. وتغنى بمدينة الضباب موسيقيون بريطانيون آخرون، منهم المغنية البريطانية أديل، التي تغنت من خلال أغنيتها "Hometown Glory" بمسقط رأسها. كما تغنى المغني البريطاني إد شيران بالمدينة والتحديات التي تواجه الشخص الجديد عليها في أغنية " The City ".

باريس:

باريس هي المدينة التي ألهمت أكثر الشعراء والمغنيين. أشهرهم المغنية إديث بياف، التي ولدت وتم اكتشافها هناك وغنت العديد من الأغاني عن مسقط رأسها. ويعد كل من إيلا فيتزغيرالد وميراي ماتيو أو زاز بعضاً من المغنيين الكثر، الذين عبروا عن حبهم للمدينة من خلال أغانيهم. ولهذا السبب تحتل باريس المرتبة الأولى بـ 20.007 أغنية ضمن التصنيف الأوروبي.