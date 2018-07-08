"السارقون" أفضل فيلم عالمي في مهرجان ميونخ السينمائي

المصدر: د ب أ

فاز الفيلم الياباني "السارقون" أمس السبت بجائزة أفضل فيلم عالمي ضمن فعاليات مهرجان ميونخ للسينما.

وسبق أن فاز الفيلم نفسه، وهو من إخراج هيروكازو كوري إيجا، بالجائزة الذهبية لمهرجان كان السينمائي الدولي في فرنسا في دورته السابقة.

ويحكي الفيلم عن أسرة تحافظ على بقائها على قيد الحياة من خلال سرقة المحلات التجارية، وذات يوم تستقبل فتاة مشردة لديها.

وقالت لجنة التحكيم مساء أمس السبت خلال منحها الجائزة، التي تبلغ قيمتها 50 ألف يورو وتمنح إلى أفلام سلسلة مهرجانات نجوم السينما، إن هيروزاكو كوري إيدا فكك الأسرة كأصغر خلية في المجتمع حتى تتمكن ثانية من ترتيب أوضاعها وإيجاد صيغة جديدة لمعيشتها.

كان هذا الفيلم فاز في مهرجان كان السينمائي بجائزة السعفة الذهبية.

وفاز فيلم "الحدود" لعلي عباسي بجائزة أفضل فيلم دولي للشباب وقيمتها 15 ألف يورو، وهذا الفيلم إنتاج دنماركي سويدي مشترك، ويحكي قصة امرأة ذات رائحة متميزة.

وقال أعضاء اللجنة إن المرأة التي يحكي عنها الفيلم "تمثل كائنا على الهامش إلا أن نظرتها للأمور تأتي من خلال قناع شخصية الإنسانة العادية، التي تسلط الضوء على ما نسميه نحن إنسانية".