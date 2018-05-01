إطلاق تطبيق "كتاب صوتي" من دبي

استضافت إمارة دبي حفل إطلاق تطبيق "كتاب صوتي" رسمياً كأكبر منصة للكتب الصوتية العربية والمترجمة في العالم، وذلك بعد عامين من العمل والتعاون مع أهم دور النشر والمؤلفين والاستديوهات في مختلف أنحاء الوطن العربي لإنتاج قرابة ألف كتاب لعمالقة الأدب العربي، مثل: "عباس محمود العقاد"، "إبراهيم نصرالله" ودكتور "أحمد خالد توفيق"، بالإضافة إلى الأشهر عالمياً، مثل: "دان براون"، و"سوزين كوليز" وغيرهما.

ويتيح تطبيق "كتاب صوتي" لمتحدثي العربية حول العالم الحصول على مكتبة شاملة لجميع المجالات الأدبية والفكرية في صيغة صوتية على هواتفهم الذكية العاملة بنظامي iOS وAndroid.

واستطاعت شركة "كتاب صوتي" أن تطور الخدمة بفضل التعاون المثمر والبنّاء مع عشرات الآلاف من مستخدمي النسخة التجريبية فيما يقارب ثماني وستين دولة حول العالم والتي تم إطلاقها العام 2016 لدراسة وفهم احتياجات المستخدمين.

ومع انتهاء الفترة التجريبية المجانية، أطلقت الشركة النسخة الذهبية من التطبيق والتي تقدم للمستخدمين ثلاث باقات: الأسبوعية، الشهرية والسنوية. وتمنح هذه الباقات المستخدمين استماعاً غير محدود للمحتوى الحصري، بالإضافة إلى خاصيات مميزة مثل الاستماع من دون اتصال بالإنترنت. وتأتي الخدمة مدفوعة نظرًا لكوننا شركة قانونية تدعم المؤلفين والناشرين لإنتاج المحتوى العربي الأفضل، والتزامنا بدفع الحقوق المالية لهؤلاء المبدعين لإثراء الأدب العربي وإنتاج المزيد، في وقت يستمر فيه التطبيق في توفير مجموعة من العناوين المجانية لمنح المستخدمين فرصة لخوض التجربة قبل اختيار الباقة الأنسب لهم.

وتعليقًا على هذا الحدث، أعرب "سيباستيان بوند"، أحد مؤسسي شركة كتاب صوتي، عن سعادته بهذه الانطلاقة الرائدة: "في العامين الماضيين، تعرفنا على الكثير من الملهمين الذين يريدون إحداث تغيير حقيقى ويسعون وراء نشر الثقافة والأدب باللغة العربية، نحن في تطور مستمر ونؤمن أن سوق الكتب الصوتية العربية لديه مستقبل هائل".

وأضاف "حمزة الفقهاء"، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إننا نؤمن بقوة القصص التي تُغيّر، والكلمات التي تُلهِم، والأدب الذي يبني الجسور بين الثقافات والأجيال، ومن خلال إطلاق هذه القوة في صيغة جديدة لجمهور متزايد، يتحول كل كتاب في مكتبتنا إلى تجربة متميزة. في مثل هذه الحياة العصرية السريعة، نهدف إلى تشجيع الجيل الجديد في الوطن العربي على إدخال الكتب في روتينهم اليومي مرة أخرى، ولكن في صورة رقمية جديدة.. نحن علينا القراءة وهم عليهم الاستماع".

"كتاب صوتي" هي شركة سويدية المنشأ تحمل ثقافة عالمية، استطاعت في أقل من توفير ما يفوق 100 فرصة عمل في المنطقة العربية في دول متعددة مثل مصر وسوريا وفلسطين. وقد بدأت الشركة كمشروع لدعم الأسر والأطفال السوريين المنتقلين حديثًا إلى السويد والعمل على دمجهم في المجتمع السويدي مع الحفاظ على هويتهم العربية، وبمرور الوقت كبرت الشركة بدعم من نخبة من أهم المستثمرين الذين آمنوا بأهمية الترفيه المعرفي والإنتاج الصوتي للكتب العربية، ومن بينهم مجموعة من أكبر شركات الاستثمار السويدية، وعدد من أنجح رواد الأعمال في الشرق الأوسط. مثل عبد الله إلياس أحد مؤسسي شركة "كريم"، و د.أنس عابدين مؤسس شركة "روكيت إنترنت".