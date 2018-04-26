الأوبرا المصرية تقدم أول احتفالية موسيقية في الرياض

قدمت فرقة الأوبرا المصرية، احتفالية موسيقية كبيرة تعد هي الأولى في الرياض؛ حيث عرضت خلالها أجمل المقطوعات الموسيقية لكبار الفنانين المصريين بمشاركة 45 فنانًا وعازفًا.

وعرضت الأوبرا المصرية نماذج من روائع الموسيقى المصرية، تضمنت أغاني لعمالقة الفن المصري، مثل محمد عبد الوهاب، وأم كلثوم، وعبدالحليم حافظ، وفريد الأطرش، ونجاة الصغيرة، وشادية، وغيرهم من نجوم الأغنية المصرية.

وجاء في بيان رسمي وزع في الرياض أن الحفل الموسيقي الأول للأوبرا المصرية أُقيم، مساء الأربعاء، في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، تحت رعاية وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة الدكتور عواد بن صالح العواد، وبحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم.

ومن الفعاليات المُصاحِبة للحفل، معرض الصور الفوتوغرافية النادرة التي توثق تاريخ الأوبرا لما يقارب قرنا ونصف القرن منذ افتتاح الأوبرا القديمة عام 1869، وأهم العروض التي قدمت على مسرحها حتى احتراقها عام 1971، إضافة إلى العروض المقدمة من مواهب الجالية المصرية المقيمة في الرياض وفرقة التخت الشرقي والفرقة الشعبية المصرية.

وشهدت الاحتفالية حضورًا كبيرًا، ضم عددًا من المسؤولين والدبلوماسيين، ونخبة من المثقفين السعوديين والمصريين ومختلف شرائح المجتمع، الذين عبروا عن إعجابهم الشديد بالفن الراقي والمعزوفات المشهورة التي قدمتها الأوبرا المصرية، معربين عن شكرهم وتقديرهم إقامة مثل هذه الاحتفاليات لإثراء الثقافة والفنون في المملكة.

كما صاحب الاحتفالية العديد من الفعاليات الثقافية والفنية قدمتها مجموعة مواهب الجالية المصرية بالمملكة، بالإضافة إلى عروض فنية متنوعة ومعرض للصور الفوتوغرافية.

ومن المقرر أن تقام الفعالية الثانية الخميس في مركز الملك فهد الثقافي.