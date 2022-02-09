"حظر تجوّل" و"برا المنهج" يحصدان جوائز مهرجان جمعية الفيلم بمصر

المصدر: رويترز

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أعلن مهرجان جمعية الفيلم في مصر أمس الثلاثاء جوائز دورته الاستثنائية، التي شملت أفلام عامي 2020 و2021 بسبب تعذر تنظيم دورة العام الماضي جراء تفشي جائحة فيروس كورونا.

ويعد المهرجان، الذي تأسس في 1975، من أقدم المهرجانات السينمائية المصرية ويمنح جوائزه سنويا للأفلام التي عرضت في دور السينما المصرية خلال العام، وذلك وفق استفتاء لأعضاء جمعية الفيلم والنقاد في مرحلة أولى ثم عن طريق لجنة تحكيم في مرحلته الثانية.

وفي الدورة السابعة والأربعين لأفلام 2020 توج فيلم (حظر تجول) للمخرج أمير رمسيس بجائزة أفضل فيلم وحصد النصيب الأكبر من الجوائز، فنال أفضل تصوير وأفضل ديكور وأفضل مونتاج وأفضل سيناريو وأفضل موسيقى تصويرية وأفضل إخراج إضافة إلى أفضل تصميم ملصق دعائي "أفيش".

ونالت بطلة الفيلم إلهام شاهين جائزة أفضل ممثلة كما حصل الفلسطيني كامل الباشا على جائزة أفضل ممثل في دور ثان والمصرية أمينة خليل جائزة أفضل ممثلة في دور ثان. وفاز الفيلم بجائزة الجمهور.

أما فيلم (يوم وليلة) للمخرج أيمن مكرم فحصل على جوائز المكياج والمكساج والملابس إضافة إلى جائزة لجنة التحكيم الخاصة للممثلة حنان مطاوع عن دورها بالفيلم.

وذهبت جائزة أفضل ممثل إلى آسر ياسين عن دوره في فيلم (صاحب المقام) للمخرج محمد جمال العدل كما منحت لجنة التحكيم شهادات تقدير لكل من مدير التصوير أحمد يعقوب عن فيلم (توأم روحي) والمخرج عماد البهات عن فيلم (صندوق الدنيا).

وفي الدورة الثامنة والأربعين من المهرجان للأفلام التي عرضت بدور السينما المصرية العام 2021 ذهبت معظم الجوائز لفيلمي (الإنس والنمس) و(برا المنهج).

وحصل (الإنس والنمس) بطولة محمد هنيدي وإخراج شريف عرفة على جوائز المكياج والملابس والديكور والمونتاج والخدع البصرية.

أما (برا المنهج) للمخرج عمرو سلامة فتوج بجائزة أفضل فيلم كما حصل على جوائز السيناريو والإخراج وأفضل ممثل للفنان ماجد الكدواني وأفضل ممثلة في دور ثان للفنانة دنيا ماهر إضافة إلى أفضل ملصق دعائي "أفيش".

وفاز فيلم (العارف) للمخرج أحمد علاء الديب بجوائز أفضل مكساج وأفضل موسيقى وأفضل تصوير وأفضل ممثل في دور ثان للفنان أحمد فهمي.

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها لفيلم (أبو صدام) من إخراج نادين خان مع شهادة تقدير للممثلة زينة منصور عن دورها في الفيلم ذاته.

وحصل فيلم (قابل للكسر) إخراج أحمد رشوان على جائزة العمل الأول وفيلم (200 جنيه) للمخرج محمد أمين على جائزة الجمهور فيما قررت لجنة التحكيم حجب جائزة أفضل ممثل.

تشكلت لجنة التحكيم برئاسة السيناريست بشير الديك وعضوية كل من الناقد أسامة عبدالفتاح والصحفية آمال عثمان والمنتجة بشري والمخرج تامر محسن والناقد رامي المتولي والمخرج عادل الأعصر والمنتج فاروق عبدالخالق والناقد مجدي الطيب ومدير التصوير محسن أحمد والمخرج محمد أبو سيف ووليد سيف الأستاذ بالمعد العالي للنقد الفني.

أقيمت عروض الأفلام المتنافسة بالمهرجان في الفترة من 29 يناير كانون الثاني إلى الخامس من فبراير شباط بمركز الإبداع الفني في دار الأوبرا المصرية فيما يقام حفل توزيع الجوائز في الثاني عشر من الشهر الجاري.

وسيشمل الحفل تكريم كل من الممثلة نادية الجندي والممثل محسن محي الدين ومدير التصوير سمير فرج والموسيقار هاني شنودة والناقدة ماجدة موريس.

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