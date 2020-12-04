أفلام "وارنر بروز" عبر الإنترنت بجانب دور السينما في 2021

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة "وارنر بروز" العملاقة للترفيه أمس الخميس عن خطط لتقديم العرض الأول لمجموعة أفلامها في العام 2021 بالكامل على الإنترنت، إلى جانب العروض في دور السينما، بسبب جائحة كورونا.

ويعد الإعلان، الذي يغطي عددا من العروض الكبيرة المقبلة بما في ذلك "سبيس جام" و "دون" و"ماتريكس 4"، بمثابة أحدث ضربة لصناعة السينما المحاصرة، التي تكافح بالفعل للتعامل مع عمليات الإغلاق والقيود المتعلقة بالجائحة.

وقالت شركة وارنر بروز إن الأفلام الـ 17 ستعرض كل منها لمدة شهر واحد على "إتش بي أو ماكس" بالتزامن مع مواعيد إصدار الأفلام في الولايات المتحدة. وبعد انقضاء شهر كامل، ستصبح الأفلام متاحة في دور السينما فقط في الولايات المتحدة وحول العالم.

وقالت آن سارنوف، الرئيس التنفيذي لشركة "وارنر ميديا ستوديوز" في بيان: "لا أحد يرغب في عودة عرض الأفلام على شاشات السينما قدر ما نريد".

وأضافت سارنوف: "نعلم أن المحتوى الجديد هو شريان الحياة للعرض في دور السينما، ولكن علينا أن نوازن بين ذلك وحقيقة أن معظم دور العرض في الولايات المتحدة ستعمل على الأرجح بطاقة منخفضة طوال العام 2021".

وتراجعت أسهم شركة السينما الرائدة "ايه إم سي" بأكثر من 14 %، بعد هذا الإعلان.

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