"الرجل الذي باع ظهره" يسافر إلى الجونة

المصدر: رويترز

بعد عرضه بمهرجان البندقية السينمائي المقام حاليا في إيطاليا ينتقل فيلم "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية إلى مصر الشهر القادم للمشاركة في الدورة الجديدة لمهرجان الجونة السينمائي.

الفيلم مدته 104 دقائق ومن بطولة يحيى مهايني وديا ليان وتشارك فيه الإيطالية مونيكا بيلوتشي في أول ظهور لها بالسينما العربية، وهو إنتاج تونسي فرنسي ألماني بلجيكي سويدي مشترك.

يتناول الفيلم قصة مهاجر سوري غادر بلده هربا من الحرب إلى لبنان على أمل السفر منه إلى أوروبا حيث تعيش حب حياته وفي سبيل ذلك يقبل أن يرسم له أحد أشهر الفنانين المعاصرين وشما على ظهره ليتحول جسده إلى تحفة فنية لكنه يدرك بعد ذلك أنه فقد حريته من جديد بسبب القرار الذي اتخذه.

وسينافس الفيلم ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي التي تقام في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر بالمنتجع السياحي المطل على البحر الأحمر.

وقبل عامين بينما كان الفيلم في مرحلة التطوير حصل على منحة قدرها 10 آلاف دولار من منصة الجونة السينمائية التي تدعم الأفلام العربية الجديدة في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج.

وقال انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة في بيان إن الفيلم عُرض لأول مرة عالميا في قسم آفاق بالدورة السابعة والسبعين لمهرجان البندقية بينما سيكون عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الجونة.

وأضاف أن عرض الفيلم بمهرجان البندقية المرموق "يمثل نجاحا للفيلم ومهرجان الجونة السينمائي على حد سواء، ويعزز فخرنا بتمكين صناع الأفلام العرب ودعمهم.. والدور الذي تلعبه منصة الجونة في خدمة صناعة السينما العربية".

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