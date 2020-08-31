"المتحوّلون الجدد" يتصدر شباك التذاكر في العالم

المصدر: د ب أ

قالت شركة "كومسكور" الأمريكية المتخصصة في الإحصاءات وبحوث التسويق أمس الأحد إن فيلم "المتحولون الجدد"، الذي طال انتظاره، ومن إنتاج شركة والت ديزني الأمريكية قد تصدر أفلام دور العرض مطلع الأسبوع، حيث حقق 7 ملايين دولار من مبيعات التذاكر في الولايات المتحدة و9ر9 مليون دولار على مستوى العالم، بعدما أعيد فتح المزيد من دور العرض.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الفيلم واحد من الأفلام التي سجلت أدنى إيرادات على الإطلاق لفيلم كبير من إنتاج ديزني في عرضه الأول.

لكن إجراءات النجاح تغيرت في عهد جائحة فيروس كورونا، خصوصا مع بقاء معظم دور العرض في نيويورك وكاليفورنيا مغلقة.

وفي الأسبوع الماضي، لم يحقق الفيلم المتصدر في دور العرض "انهينجيد" سوى 4 ملايين دولار في أمريكا الشمالية.

ويعكس التحسن في إيرادات الأفلام جزئيا إلى مساحة أكبر لدور العرض التي أعيد فتحها مجددا. كما أنه يظهر استجابة رواد السينما لدور العرض التي تتمتع بإجراءات تطهير متكررة وإجراءات أخرى. كما تعين على أصحاب هذه الدور أن يقيدوا مبيعات التذاكر للالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، وهو ما يتسبب في إبطاء أي تعاف.

وقالت بلومبرغ إنه لم تتم إعادة فتح سوى نحو 50 بالمئة من كل دور العرض في الولايات المتحدة وكندا في عطلة الأسبوع هذه (يوم الأحد في هاتين الدولتين)، مقابل الثلث في عطلة الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن الأفلام التي تم عرضها في أسواق دولية سجلت أداء أفضل عن تلك التي تم عرضها فقط في الولايات المتحدة.

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