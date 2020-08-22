رجل يربح جائزة يانصيب بمليون دولار بطريقة مدهشة

المصدر: رويترز

ربح رجل أسترالي جائزة يانصيب بقيمة مليون دولار عبر الاستعانة بنفس الأرقام التي لعبتها عائلته لمدة 50 عاماً، وفقاً لشبكة «سي إن إن».

وطابقت أرقام الرجل من مدينة بريسبان، الذي اختار عدم الكشف عن هويته، جميع الأرقام الستة التي ظهرت في سحب اليانصيب الذهبي في تاريخ 17 أغسطس. وهذه الأرقام هي نفسها التي كان يختارها والده منذ عقود.

وقال في بيان صادر عن اليانصيب الرسمي في أستراليا: «إنها أرقام والدي. إنها بعض تواريخ ميلاد العائلة وأرقام أخرى. كانت عائلتي تلعب اليانصيب بها منذ نحو 50 عاماً».

وأكد أنه احتفظ بأرقام والده وهي - 20 و31 و10 و22 و37 و12 - وكان يلعبها باستمرار لبعض الوقت.

واتصل مسؤولو اليانصيب بالفائز عندما كان في العمل لإعلامه بفوزه الجائزة.

وقال الرجل في البيان: «اعتقدت بالتأكيد أنها مزحة عملية. لم أصدق ذلك».

وبمجرد أن أدرك أن الموضوع جدي، قال الرجل إن لديه خططاً لتشغيل المليون دولار أسترالي (نحو 715 ألف دولار أمريكي).

وتابع: «لقد ذهب الرهن العقاري! سيكون من الرائع أن أتخلص من ذلك بشكل جيد وحقيقي... سيكون أمراً رائعاً أن تحصل على كرفان وأن تضع جانباً بعض المال كمدخرات».

وأخبر الرجل مسؤولي اليانصيب أنه عادة لا يتحقق من أرقامه، لذلك كان سعيداً أنهم قاموا بالاتصال به.

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