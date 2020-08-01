وفاة المخرج البريطاني الشهير آلان باركر عن 76 عاماً

المصدر: رويترز

توفي صانع الأفلام البريطاني والمخرج الشهير آلان باركر أمس الجمعة عن عمر يناهز 76 عاما.

وألف باركر وأخرج أفلاما متنوعة من كوميديا العصابات في فيلم (باجزي مالون) وحتى دراما التشويق مثل "قطار منتصف الليل" (ميدنايت إكسبرس).

وقالت متحدثة إنه توفي إثر معاناته لفترة طويلة مع المرض، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".

ومن الأفلام التي أخرجها باركر "الشهرة" (فيم) و(إيفيتا) و"مسيسيبي تحترق" (مسيسيبي بيرنينغ) و"الالتزامات" (ذا كوميتمينتس) وغيرها من الأفلام الناجحة الأخرى.

وباركر اشتهر بانتقائيته وكان يشعر بارتياح كبير في العمل على أفلام شديدة التنوع، مثل الأفلام الغنائية الكوميدية ودراما الجرائم الصادمة المستوحاة من أحداث حقيقية.

وحصد فيلم "قطار منتصف الليل" (ميدنايت إكسبرس)، المأخوذ عن قصة حقيقية عن أمريكي سجن في تركيا بسبب تهريب الممنوعات، جائزتي أوسكار إحداهما لأوليفر ستون كاتب السيناريو.

وكتب الممثل ماثيو مودين على تويتر، قائلا "التمثيل في فيلمه الملحمي (بيردي) غير حياتي. آلان كان فنانا عظيما ستعيش أفلامه إلى الأبد" في إشارة لفيلمه عن حرب فيتنام.

وقال عنه الملحن البريطاني آندرو لويد ويبر "كان من المخرجين القلائل الذين يفهمون بحق كيف يحولون الأعمال الغنائية إلى شاشة السينما".

وحصل باركر على التكريم في بريطانيا عن إنجازاته في مجال صناعة الأفلام، وحصل على لقب فارس في 2002 وحصدت أفلامه إجمالا 19 جائزة بافتا وعشر جوائز جولدن جلوب وعشر جوائز أوسكار.

وقالت عنه أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية، التي تمنح الأوسكار، إنه "موهبة استثنائية".

وأضافت "لقد أمتعتنا أعماله وتواصلنا معها ومنحتنا شعورا شديد القوة بالزمان والمكان".

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