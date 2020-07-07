وفاة ملحن موسيقى الأفلام الإيطالي إنيو موريكوني

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي أمس الاثنين في روما الملحّن الإيطالي إنيو موريكوني، الذي اكتسب شهرة عالمية بفضل الموسيقى التي ألّفها لأهم الأفلام السينمائية، بحسب ما نقلت يورونيوز عن وسائل الإعلام الإيطالية.

وأوضح المصدر نفسه أن موريكوني (91 عاماً)، الذي نال جائزة أوسكار العام 2016، فارق الحياة في إحدى عيادات روما، حيث كان يعالج من كسر في عظمة الفخذ إثر سقوطه.

تجدر الإشارة إلى أن "المايسترو" الإيطالي ألّف أكثر من 500 لحن لأفلام سينمائية، منها ما أصبح أسطورياً، كموسيقى فيلم "الجيد ,السيىء والقبيح" (1966).

ونقلت وسائل الإعلام عن بيان لمحامي العائلة وصديقها جورجيو أسوما قوله إن موريكوني"أسلم الروح فجر السادس من يوليو".

وأكد البيان أن الراحل "بقي حتى اللحظة الأخيرة بكامل قدراته العقلية".

وغرّد وزير الصحة الإيطالية روبرتو سبيرانزا على موقع "تويتر"، فكتب: "وداعاً أيها المايسترو وشكراً لكل العواطف التي حرّكتَها فينا".

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