وفاة المخرج الأمريكي الشهير جويل شوماخر

المصدر: د ب أ

توفي أمس الاثنين المخرج الأمريكي الشهير جويل شوماخر عن عمر ناهز الـ 80 عاما في مدينة نيويورك بعد صراع لمدة عام مع مرض السرطان، بحسب عضو في فريق العلاقات العامة التابع لشوماخر.

وأخرج شوماخر خلال مسيرته السينمائية الحافلة، التي امتدت لعقود، العديد من الأفلام منها "باتمان للأبد"، و"باتمان وروبن"، و "حريق سانت إلمو"، و"الأولاد الضائعون".

واستعان شوماخر بخبرته في مجال الموضة، حيث بدأ مسيرته في عالم هوليوود كمصمم أزياء - لإخراج أفلام الأناقة والأفلام الناجحة تجاريا، والتي ساعدت في إظهار جيل، ولكن غالبًا ما قوبلت هذه الأعمال السينمائية بتقييمات سلبية.

وكان آخر الأعمال السينمائية، التي أخرجها شوماخر، فيلم "خطيئة"، الذي شارك فيه الممثل الأمريكي الشهير نيكولاس كيدج والممثلة الأسترالية نيكول كيدمان في العام 2011، لكن الفيلم لم يحقق نجاحا في شباك التذاكر.

وفي الآونة الأخيرة، أخرج شوماخر حلقتين من مسلسل "بيت من ورق "، الذي حظي بإشادة كبيرة وأنتجته شبكة البث الإلكتروني "نتفليكس".

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