وفاة الفنان السوري مأمون الفرخ عن عمر يناهز 62 عاماً

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي، اليوم الخميس، الفنان والمخرج المسرحي السوري مأمون الفرخ ، إثر احتشاء في القلب، عن عمر يناهز 62 عاماً، وفقاً لموقع اليوم السابع.

وقد نعت نقابة الفنانين السورية الفنان مأمون الفرخ، الذي شارك في عدد من الأعمال الدرامية التي تنوعت بين المسلسلات التلفزيونية والإذاعية، إضافة إلى المسرح.

وقد تخرج الفرخ في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، وهو من مواليد دمشق عام 1958.

وكانت للفرخ مشاركات في دبلجة الرسوم المتحركة وشغل موقع مدير مسرح القباني، ومدير مسرح الطفل والعرائس.

وشارك الفرخ كذلك في العديد من الأعمال، لعل أشهرها مسلسل "باب الحارة" الذي أدى فيه دور "أبو سمير الحمّصاني"، إضافة إلى مشاركته في مسلسلات "يوميات مدير عام" و"أيام الغضب" و"أخوة التراب" و"بطل من هذا الزمان" و"الخوالي" و"العبابيد"، و"الهروب إلى القمة" و"ليالي الصالحية" و"أهل الراية" و"أسعد الوراق" و"الزعيم"، وغيرها الكثير.

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