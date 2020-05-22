وفاة الفنان السوري مأمون الفرخ عن عمر يناهز 62 عاماً

توفي، اليوم الخميس، الفنان والمخرج المسرحي السوري مأمون الفرخ ، إثر احتشاء في القلب، عن عمر يناهز 62 عاماً، وفقاً لموقع اليوم السابع.
وقد نعت نقابة الفنانين السورية الفنان مأمون الفرخ، الذي شارك في عدد من الأعمال الدرامية التي تنوعت بين المسلسلات التلفزيونية والإذاعية، إضافة إلى المسرح.
وقد تخرج الفرخ في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، وهو من مواليد دمشق عام 1958.
وكانت للفرخ مشاركات في دبلجة الرسوم المتحركة وشغل موقع مدير مسرح القباني، ومدير مسرح الطفل والعرائس.
وشارك الفرخ كذلك في العديد من الأعمال، لعل أشهرها مسلسل "باب الحارة" الذي أدى فيه دور "أبو سمير الحمّصاني"، إضافة إلى مشاركته في مسلسلات "يوميات مدير عام" و"أيام الغضب" و"أخوة التراب" و"بطل من هذا الزمان" و"الخوالي" و"العبابيد"، و"الهروب إلى القمة" و"ليالي الصالحية" و"أهل الراية" و"أسعد الوراق" و"الزعيم"، وغيرها الكثير.