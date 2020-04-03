كورونا يرجىء ظهور فيلم "توب جان" لتوم كروز إلى ديسمبر

المصدر: د ب أ

تسببت جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) حسبما أعلن في هوليوود أمس الخميس، في تأجيل تكملة فيلم "توب جان" الضخم، الذي صدر الجزء الاول منه العام 1986 وأحد أكبر الأفلام التي كان متوقع صدورها في هذا الصيف إلى شهر ديسمبر المقبل.

وفي فيلم "توب جان: مافريك" ، يكرر نجم السينما الأمريكية توم كروز دوره كطيار مقاتل من قوة النخبة، ولكن بدلا من كونه الطيار المتهور بيت "مافريك" ميتشل - يلعب هذ المرة دور مدرب طيران.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال كروز : "أعرف أن الكثير منكم انتظر 34 عامًا. ولكن لسوء الحظ ، سيكون الانتظار أطول قليلاً. توب جان : مافريك سيطرح في ديسمبر. اطمئنوا، جميعكم". تاريخ الإصدار الأمريكي الجديد هو 23 ديسمبر المقبل.

وساعد الفيلم الأصلي في تحويل كروز إلى نجم سينمائي حقيقي من أقطاب السينما الأمريكية، وحقق أعلى الأرباح في ذلك العام. وظهر كروز في مهرجان كوميك -كون سان دييجو للأفلام العام الماضي للإعلان بشكل مفاجئ عن تكملة الفيلم، ودعا المعجبين إلى مشاهدة مقطع دعائي قصير للفيلم الأسطوري.

وتسبت جائحة كوفيد - 19 في إغلاق دور السينما في جميع أنحاء العالم ، مما أجبر الاستوديوهات على تأجيل مشروعات باهظة التكاليف، ومن بينها أفلام "وندر وومان 1984" و "فاست أند فيوريوس -9" و " جوست باستر- ليجاسي" وأحدث فيلم من مجموعة أفلام جيمس بوند".