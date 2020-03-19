شاهد.. نصائح مؤثرة لنجم بوليوود الأول أميتاب باتشان حول كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر نجم بوليوود الاول أميتاب باتشان، الذي يعرف بنشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، أول أمس الثلاثاء تغريدة عبر حسابة على تويتر، في مساهمة منه لاحتواء انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

التغريدة كانت عبارة عن صورة لختم في يديه بحبر الانتخابات، قال فيها: "حافظ على سلامتك، كن حذرا، ابق معزولا إذا تم تشخيصك بالإصابة بالفيروس".

T 3473 - Stamping started on hands with voter ink, in Mumbai .. keep safe , be cautious , remain isolated if detected .. pic.twitter.com/t71b5ehZ2H — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) March 17, 2020

يذكر أن بطل فيلم Sholay نشر قبل أيام مقطع فيديو يقرأ فيه قصيدة كتبها ينفسه، تتحدث عن الإجراءات الوقائية المتعددة التي يجب اتخاذها لتجنب الإصابة بالفيروس التاجي. ثم ذهب إلى نصح الناس بغسل اليدين بشكل متكرر والحفاظ على سلامتهم، بحسب (ndtv).

كما شارك أميتاب باتشان، يوم السبت، تغريدة يطلب فيها من معجبيه بعدم التجمع في مجلسه "الجلسة" لحضور اجتماع الأحد التقليدي بسبب الخوف من فيروس كورونا.