شاهد.. نصائح مؤثرة لنجم بوليوود الأول أميتاب باتشان حول كورونا

نشر نجم بوليوود الاول أميتاب باتشان، الذي يعرف بنشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، أول أمس الثلاثاء تغريدة عبر حسابة على تويتر، في مساهمة منه لاحتواء انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

التغريدة كانت عبارة عن صورة لختم في يديه بحبر الانتخابات، قال فيها: "حافظ على سلامتك، كن حذرا، ابق معزولا إذا تم تشخيصك بالإصابة بالفيروس".

T 3473 - Stamping started on hands with voter ink, in Mumbai .. keep safe , be cautious , remain isolated if detected .. pic.twitter.com/t71b5ehZ2H