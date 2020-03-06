انطلاق مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمشاركة 37 دولة

المصدر: د ب أ

انطلقت مساء اليوم الجمعة، فعاليات النسخة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تحت شعار" سينما أفريقية من كل الدنيا"، في صعيد مصر (جنوب) حتى 12 مارس الجاري بمشاركة 37 دولة تقدم أكثر من 90 فيلما.

وقالت وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة إيناس عبد الدايم، إن المهرجان هو أحد أهم الأحداث السينمائية في القارة السمراء، وهو الحدث المصري الأكبر تجاه الدول الأفريقية.

وأضافت أن المهرجان "يأتي أيضا كأحد جسور التواصل مع الأشقاء، وأن المهرجان واصل انتقاله من مرحلة إلى مرحلة، حتى وصل إلى العالمية".

من جانبه، قال وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، إن المهرجان يؤكد مدى ترابط مصر مع دول القارة السمراء ومدى حرصها على بناء جسور التواصل مع كل الشعوب الأفريقية ثقافيا وسياحيا وسياسيا".

وقال رئيس المهرجان، السيناريست سيد فؤاد، "اتسع نطاق المهرجان ليشمل صناع السينما الأفريقية داخل القارة وخارجها، من خلال إقامة أول مسابقة لسينما الشتات " الدياسبورا".

وأعلن أن نسخة المهرجان تشهد حضوراً قوياً لأفلام المرأة من خلال فعاليات "بانوراما المرأة في السينما الأفريقية" احتفاء باليوم العالمي للمرأة، الذي يحل في الثامن من الشهر الجاري.

ويقوم بتنظيم المهرجان "مؤسسة شباب الفنانين المستقلين" بمصر، بدعم من وزارات الثقافة والسياحة والآثار والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، ووزارتي الشباب والرياضة والخارجية والبنك الأهلي المصري بالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية.