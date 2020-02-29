"الطفيلي" الكوري الجنوبي يفوز بجائزة سيزار لأفضل فيلم أجنبي

المصدر: البيان الإلكتروني

فاز الفيلم الكوري الجنوبي "الطفيلي" لمخرجه بونغ جون هو في وقت متأخر السبت بجائزة سيزار أفضل فيلم أجنبي خلال حفل مشحون لتوزيع الجوائز التي توصف بالأوسكار الفرنسي.

يذكر أن الفيلم سبق له الفوز بجائزة النخلة الذهبية في مهرجان كان واوسكار لأفضل فيلم.

كما فاز المخرج البولندي الفرنسي رومان بولانسكي بجائزة سيزار أفضل مخرج عن فيلمه "جاكوز".

وكان أعضاء الأكاديمية الفرنسية للفنون وتقنيات السينما، التي تمنح الجوائز قد تقدموا في وقت سابق هذا الشهر باستقالة جماعية اعتراضا على تصدّر بولانسكي لقائمة الترشيحات، وهو المطلوب في الولايات المتحدة بتهمة اغتصاب فتاة تبلغ 13 سنة في عام 1977.

وخرجت الممثلة اديل هاينل المرشحة لجائزة سيزار أفضل ممثلة، بشكل غاضب من قاعة الحفل احتجاجا على فوز بولانسكي.