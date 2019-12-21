رحيل "فتاة جيمس بوند" الفرنسية كلودين أوجيه عن عمر 78 عاماً

المصدر: د ب أ

أكدت وكالة "تايم آرت"؛ وكيلة النجمة الفرنسية كلودين أوجيه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس الجمعة، أن الممثلة العالمية أول بطلة فرنسية لسلسلة أفلام جيمس بوند، توفيت أول أمس الخميس عن عمر ناهز 78 عامًا.

واشتهرت أوجيه بشكل جزئي بلعب دور البطولة النسائية أمام شون كونري أو جيمس بوند في فيلم "ثندربول" في العام 1965.

وُلدت النجمة الفرنسية في باريس العام 1941 وكانت ممثلة لفرنسا في مسابقة ملكة جمال العالم العام 1958.

وفي وقت لاحق، سطع نجمها بعد قيامها ببطولة كثير من الأفلام، العديد منها أفلام إيطالية.