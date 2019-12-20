فيلم حرب النجوم الجديد يجني 40 مليون دولار في أول ليلة عرض

المصدر: رويترز

جمع الفيلم الجديد "حرب النجوم: صعود سكايووكر" (ستار وورز: ذا رايز أوف سكايووكر) 40 مليون دولار من مبيعات التذاكر بالولايات المتحدة وكندا في أولى ليالي عرضه يوم الخميس، وذلك وفقا لتقديرات الشركة الموزعة والت ديزني.

وقالت ديزني إن الرقم يجعل الفيلم خامس أعلى الأعمال السينمائية دخلا في أول أيام عرضه على الإطلاق.

وأضافت أن الفيلم الجديد جمع أكثر من 59 مليون دولار في الأسواق الدولية.

وجاءت إيرادات اليوم الأول في الولايات المتحدة وكندا أقل من الجزءين السابقين (ذا فورس أويكنز) الذي جمع 57 مليون دولار في أول ليلة بدور العرض عام 2015 و(ذا لاست جيداي) الذي سجل 45 مليونا في 2017.

ويقوم ببطولة الفيلم الجديد جون بويجا وديزي ريدلي وأوسكار إيزاك.

وفيلم "صعود سكايووكر" هو التاسع والأخير في القصة التي بدأت عام 1977، عندما قدم المخرج جورج لوكاس بطلا من الفضاء يدعى لوك سكايووكر إلى جانب مجموعة مثيرة من الروبوتات والمخلوقات العجيبة.

وبينما أثار الفيلم انقسامات بين النقاد قالت ديزني إن المشاهدين أعجبوا به. وتابعت الشركة أن استطلاعا أجراه موقع إخباري أظهر أن 86 في المئة من مشتري التذاكر عبروا عن إعجابهم بالفيلم.

وعادة ما تختلف آراء المعجبين عن آراء النقاد في الكثير من الأفلام.