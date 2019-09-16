"إت: تشابتر تو" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

المصدر: د ب أ

تصدر فيلم الرعب "إت: تشابتر تو"، الجزء الثاني من سلسلة "إت"، إيرادات دور السينما بأمريكا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الأحد.

وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته جيسيكا شاستاين وجيمس مكافوي وبيل هادر، إيرادات بلغت 40.73 مليون دولار.

واحتل المركز الثاني فيلم الكوميديا والجريمة والدراما "هاسلرز"، الذي يشارك في بطولته كونستانس وو وجينيفر لوبيز وجوليا ستايلز، محققا إيرادات بلغت 33.23 23ر33 مليون دولار.

وحل في المركز الثالث فيلم الحركة والإثارة "انجيل هاز فولِن"، والذي يشارك في بطولته جيرارد بتلر ومورجان فريمان وجادا بينكيت سميث ولانس ريديك، محققا إيرادات بلغت 4.4 مليون دولار.

وجاء في المركزالرابع فيلم المغامرة والكوميديا "جود بويز"، والذي يشارك في بطولته الأطفال جاكوب تريمبلاي وكيث إل ويليامز وبرادي نون، محققا إيرادات بلغت 4.26 مليون دولار.

واحتل المركز الخامس فيلم الرسوم المتحركة والمغامرة "ذا ليون كينج" (الأسد الملك)، الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته دونالد جلوفر وسيث روجن وبيونسيه، محققا إيرادات بلغت 3.55 مليون دولار.