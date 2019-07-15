سبايدرمان يتصدر إيرادات السينما مجدداً

المصدر: د ب أ

احتل فيلم "سبايدرمان: فار فروم هوم" المركز الأول في إيرادات السينما في نهاية الأسبوع الجاري، مستفيداً من غياب المنافسة الشديدة ومحققا المزيد من الأرباح لسلاسل أفلام الأبطال الخارقين من إنتاج "سوني بيكتشرز"، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرغ.

وحقق الفيلم 45.3 مليون دولار في دور العرض الأمريكية والكندية، بحسب تقديرات شركة التحليلات الإعلامية الأمريكية "كومسكور إنك" الأحد، وذلك بفضل مواجهته منافسة ضعيفة من فيلمين جديدين.

وجاء فيلم الإثارة "كرول"، وهو فيلم من إنتاج "باراماونت بيكتشرز" التابعة لشركة "فياكوم"، في المرتبة الثالثة، بينما حل الفيلم الكوميدي "ستوبر"، من إنتاج "فوكس ستوديو" التابعة لشركة "والت ديزني" في المركز الرابع. وتراوحت التوقعات حول إيرادات "سبايدرمان" بين 41.7 مليون دولار و 48.4 مليون دولار.

وسوف تشتعل المنافسة في نهاية الأسبوع المقبل عندما تطلق ديزني نسخة جديدة من فيلم "ذا ليون كينج" أو (الأسد الملك). وعلى الرغم من تقييمات فاترة وتوصية 59% فقط من النقاد على موقع "روتن توميتوز" بمشاهدة الفيلم، يتوقع موقع "بوكس أوفيس برو" تحقيق الفيلم إيرادات تتراوح ما بين 175 مليون و 200 مليون دولار.