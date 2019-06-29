"الوطن هو مكان مصنوع من الزمن" يفوز بجائزة الفيلم الوثائقي في ألمانيا

المصدر: د ب أ

فاز مخرج الأفلام الوثائقية الألماني توماس هايزه (63 عاما) بجائزة الفيلم الوثائقي للعام الجاري 2019.

حصل هايزه على الجائزة، التي تصل قيمتها إلى 20 ألف يورو، عن فيلمه "الوطن هو مكان مصنوع من الزمن"، وهو قصة أربعة أجيال من أسرة واحدة عاشت بين مدن فيينا ودرسدن و(شرق) برلين.

منحت الجائزة مساء الجمعة في إطار مهرجان شبكة راديو وتلفزيون جنوب شرق ألمانيا.

وحصلت ياسمين هيرولد وميشائيل دافيد بيميش على الجائزة التشجيعية للمهرجان وقدرها 3 آلاف يورو ويقدمها بيت الفيلم الوثائقي - عن فيلم "عدن السوداء - كابوس النفط"، ويعرض توثيقا عن البيئة بين نعمة ونقمة الطاقة الاحفورية.

تمنح جائزة الفيلم الوثائقي في ألمانيا سنويا منذ 2017، بينما كانت تمنح قبل ذلك التاريخ كل عامين برعاية ولاية بادن فيرتمبيرج.