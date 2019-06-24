«توي ستوري 4» يحقق 118 مليون دولار

المصدر: إعداد - عمر حرزالله

أثبتت ديزني أنها لا تزال ملك شباك التذاكر، فقد أقامت في نهاية الأسبوع وفق «ديلي ميل» العرض الافتتاحي للجزء الرابع من فيلم «قصة دمية» (Toy Story 4) والذي بلغت إيراداته 118 مليون دولار، وهو ثالث فيلم في عام 2019 تزيد إيراداته على 100 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

والفيلمان الآخران اللذان وصلا إلى أعلى إيرادات في شباك التذاكر كانا من أفلام ديزني أيضاً، وهما: «الكابتن مارفل» و«المنتقمون: نهاية اللعبة» ذي أفنجرز: إند غيم.

وعلى الرغم من أن الجزء الرابع يتوقع أن يحقق إيرادات تتراوح بين 140 و150 مليون دولار، فقد تفوق بشكل كبير على الأفلام الأخرى في شباك التذاكر.

وجمع الجزء الرابع والأخير في قصة دمية بين تيم ألن وتوم هانكس وبلغت تكلفته 200 مليون دولار. وكان الجزء الثالث قد صور في 2010، وحققت إيراداته في نهاية المطاف أكثر من مليار دولار، ومع التضخم، حقق في يوم الافتتاح إيرادات قدرها 129 مليون دولار.

لقد وضعت أرقام شباك التذاكر العالمية بالفعل تكلفة الإنتاج بـ238 مليون دولار صنعت في جميع أنحاء العالم. الفيلم السابق في الامتياز، Toy Story 3 الذي صدر في عام 2010، استمر في النهاية في تحقيق أكثر من مليار دولار، ومع التضخم، حقق 129 مليون دولار لدى افتتاحه في عطلة نهاية الأسبوع.

