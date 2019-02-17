رحيل هتلر السينما العالمية

المصدر: رويترز

قال وكيل أعمال الممثل السويسري برونو جانز إن جانز الذي اشتهر بتجسيد شخصية هتلر في فيلم "السقوط" توفي في منزله بمدينة زوريخ السبت عن 77 عاما.

وقدم جانز أدوارا في السينما والمسرح والتلفزيون في ألمانيا لأكثر من 50 عاما.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في تغريدة "رحل أحد أهم ممثلي عصرنا وأعماله باقية. نتقدم بالعزاء لأسرة وأصدقاء برونو جانز".

ونشأ جانز في زوريخ وترك سويسرا في أوائل الستينيات للوقوف على خشبة المسرح في ألمانيا.

وكان تجسيد جانز لشخصية هتلر في فيلم "السقوط" العام 2004 أحد أشهر الأدوار التي أداها الممثل الراحل. ويتناول الفيلم الذي ترشح لجائزة أوسكار الأيام الأخيرة في حياة هتلر والتي قضاها في خندق في برلين. ويعد الفيلم إحدى أولى المحاولات الألمانية لتقديم شخصية الدكتاتور النازي على شاشة السينما.

وصور جانز هتلر على الشاشة في هيئة رجل مجنون واهم كثير الصراخ، ولكنه في الوقت نفسه يحمل صفات الأبوة ويعاني من مرض الشلل الرعاش (باركنسون).

وأصبح تجسيد جانز للشخصية مادة للمحاكاة الساخرة على الإنترنت.

وقدم جانز أدوارا مسرحية كلاسيكية، مثل فاوست وهاملت، كما ظهر في أفلام شهيرة مثل (ذا ريدر) "القارئ" و(ذا تري أوف لايف) "شجرة الحياة".

وتزوج جانز مرة واحدة وانفصل عن زوجته التي أنجب منها ولدا. وكان يعيش في زوريخ وبرلين والبندقية.

وفي الحفل الختامي لمهرجان برلين السينمائي مساء أمس السبت احتفى المشاركون بالممثل الراحل قبل إعلان جوائز المهرجان.

وقالت مقدمة الحفل انكه انجيلك "نتذكر شخصا لم يتمكن من أن يكون هنا هذا المساء: (روح) برونو جانز في السماء فوق برلين". ووقف الحضور وهم يصفقون تكريما له.