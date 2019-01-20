رحيل منتج فيلم "رامبو" عن عمر ناهز 74 سنة

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوت

قال الصندوق المجري الوطني للسينما إن اندرو فاجنا (الأول على يمين الصورة) المنتج السينمائي الهنغاري لفيلمي "رامبو" و "ايفيتا" وغيرهما من الأفلام العالمية توفي في منزله ببودابست اليوم الاحد بعد مرض طويل.

أنتج فاجنا 59 فيلماً، بما في ذلك أفلام Evita من بطولة مادونا وسيلفستر ستالون في العام 1996.

ولد أندرو فاجنا في بودابست العام 1944، وفي سن الثانية عشرة، وخلال ثورة المجر ضد الحكم السوفييتي العام 1956، هرب من بلاده وهاجر إلى كندا بمساعدة الصليب الأحمر، ليلتئم شمله مع عائلته في لوس أنجلوس غي ما بعد.

يحمل فيلمه الكوميدي المنتج العام 1997، والذي اقتبس من مسرحية بعنوان "خارج الترتيب" للكاتب المسرحي الإنجليزي راي كوني، الرقم القياسي في مبيعات التذاكر بين الأفلام الهنغارية التي تم إنتاجها على مدى العقدين الماضيين.

منذ العام 2011، عمل أندرو فاجنا كمفوض حكومي تحت رئاسة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، وأنيطت به مهمة إحياء السينما الهنغارية.

وقد نعاه رئيس الوزراء المجري على صفحته في فيسبوك بقوله "نحن نودع أعظم منتج أفلام هنغاري. شكراً لك على كل شيء يا صديقي".

يذكر أن الأفلام الهنغارية فازت خلال فترة ولايته كمفوض بالمئات من الجوائز الدولية، وكان من بينهم "ابن شاول"، الذي فاز بجائزة الأوسكار عن تصويره للحياة في معسكر اعتقال نازي.