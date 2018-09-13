"رامبو" يعود بعد تجاوزه سن الـ 70

المصدر: البيان الالكتروني

يعود إلينا "جون رامبو" بمغامرة جديدة في جزء خامس من سلسلة الأفلام المشهورة التي لعب بطولتها الممثل الأميركي الشهير سلفيستر ستالون. فهل سيستطيع العجوز ستالون وفيلمه الجديد "رامبو 5" أن يحقق نجاحاً يحاكي نجاحاته السابقة؟

وحتى بعد تجاوزه لسن السبعين، يحاول النجم الأميريكي الحفاظ على هذه الصورة في مخيلة عشاقه، حيث أعلن عن بدء تصوير الجزء الخامس من سلسلة أفلامه "رامبو". ونشر نجم هوليوود على حسابه الرسمي في موقع إنستغرام صورة، يبدو أنها من الجزء الرابع من فيلم "رامبو"، وعلق عليها بالقول: "سينطلق قريباً، أشعر بحماس كبير... قد يتغير العالم ولكن رامبو لا يتغير.. لا شيء ينتهي!"

وفي وقت سابق ذكرت مواقع إخبارية أن الممثل الأميركي الشهير البالغ من العمر 72 عاماً، سيظهر في الجزء الخامس من "رامبو" كممثل وكاتب سيناريو، وربما كمخرج للفيلم. كما أشارت إلى أن أحداث الفيلم الجديد ستجري في المكسيك، حيث يضطر البطل إلى مغادرة المزرعة التي يعمل فيها ويعبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك لمواجهة كارتل مخدرات محلي.

و"رامبو" سلسلة أفلام، مأخوذة عن رواية لديفيد موريل تحمل عنوان "الدم الأول"، وتدور القصة حول جون رامبو، أحد المحاربين القدامى في فيتنام وجندي سابق في القوات الخاصة بالجيش الأميركي يتمتع بمهارات عالية ويمتلك أسلحة تمكنه من دحر خصومه.

وحققت سلسلة "رامبو" حسب (DW) مبيعات كبيرة في السينما ولاقت إقبالا واسعا من الجمهور، إذ بلغت إيرادات الجزء الرابع نحو 113 مليون دولار، في حين بلغت تكلفة تصوير أطواره قرابة 50 مليون دولار.

وبدأت السلسلة بفيلم "الدم الأول" العام 1982، وقدم الجزء الثاني في العام 1985 بعنوان "رامبو.. الدم الأول - الجزء الثاني" ، وقدم الجزء الثالث في العام 1988 بعنوان "رامبو 3" ، وقدم الجزء الرابع في عام 2008 بعنوان "رامبو".