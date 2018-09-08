"روما" يفوز بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا السينمائي

المصدر: د ب أ

فاز اليوم السبت فيلم "روما" للمخرج ألفونسو كوارون، وهو قائم على سيرة ذاتية لطفولة المخرج المكسيكي، بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، حسبما أعلنت لجنة التحكيم للمهرجان.

وفاز الفيلم، الذي تم تصويره بالأبيض والأسود، على 20 فيلما آخر تنافست على تلك الجائزة، بما في ذلك فيلم "ذي فيفوريت / المفضل" وفيلم الكوميديا السوداء الغربي "ذي سيسترز برازرز".

ومن بين الأعمال السابقة لكوارون، فيلم "جرفيتي / جاذبية" الحائز على جائزة الأوسكاربهوليوود.

ويمثل هذا الإعلان اختتام مهرجان فينيسيا السينمائي لهذا العام - أقدم مهرجان في العالم ، الذي تأسس في العام 1932 - وبدأ في 29 أغسطس.