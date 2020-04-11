شاهد.. مغنٍ إنجليزي يحيي حفلاً موسيقياً من شرفة منزله

المصدر: البيان الإلكتروني

في ظل الروتين المنزلي الذي يعيشه ملايين المواطنين في شتى بقاع الأرض، قرر المغني والموسيقي الانجليزي جيف هاريسون إحياء حفل موسيقي من شرفة منزله في مدينة هامبورغ الألمانية، وفق ما نقلت "يويونيوز".

الحفل يهدف إلى تشجيع الجيران والمارة، وكسر حالة الملل التي يشعر بها السكان، بسبب حالة الحجر الصحي الذي فرضته السلطات الألمانية على المواطنين لمنع استشراء فيروس كورونا الجديد، الذي ظهر للمرة الأولى في أواخر ديسمبر في مدينة ووهان الصينية.