شاهد.. أهمية "التباعد الاجتماعي" في احتواء كورونا في إبداع فني

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

انتشر فيديو لعمل فني للفنانين الزوجين خوان دبلكان وفالونتينا إيزاغير يوضح أهمية "التباعد الاجتماعي" لاحتواء فيروس كورونا (كوفيد-19).

العمل الفني يتخذ من عيدان الكبريت لغة لمخاطبة المتلقي وايصال الرسالة التوعوية، التي تحض على "التباعد الاجتماعي" كأحسن وسيلة لاحتواء فيروس كورونا القاتل، الذي يضرب العالم.

يذكر أن الفنانين الزوجين يعتمدان في شتى أعمالهما الفنية على عيدان الكبريت فقط.