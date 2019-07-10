شاهد.. رقصات باليه في عنان السماء

المصدر: إعداد وترجمة: عبدالهاني عليوات

قدمت 10 راقصات من أوبرا باريس السبت الماضي عرضا فنيا للمسافرين عبر رحلة للخطوط الجوية الفرنسية الرابطة بين شنغهاي وباريس، حيث استمتع المسافرون على علو 10 آلاف متر بعروض فنية رائعة.

وقامت الراقصات بأداء رقصات باليه في ممرات الطائرة على أنغام رائعة "بحيرة البجع"، إحدى الروائع الموسيقية للموسيقي الرومانتيكي الروسي تشايكوفسكي، والتي ألفها في الفترة من عام 1875-1876، بالإضافة إلى كونشيرتو الفصول الأربعة لأنطونيو فيفالدي.

هي كوريغرافيا تكيفت مع الممرات الضيقة للطائرة، في رقصة باليه في عنان السماء، احتفالاً بنهاية رحلة فرقة أوبرا باريس الآسيوية، وفقاً لقناة (BFMTV) الفرنسية.