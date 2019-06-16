المصدر: البيان الالكتروني

سيتم بيع المسدس الذي قتل به الفنان فنسنت فان جوخ بالمزاد يوم الأربعاء المقبل في مزاد بفندق دروت بالعاصمة الفرنسية باريس.

يذكر ان الفنان فان جوخ انتحر بمسدس في يوليو من العام 1890، حيث توفي بعد مضاعفات في الجرح الذي سببته طلقة من مسدسه في الصدر، حيث أصابت الطلقة إحدى ضلوعه ونزلت إلى أحشائه لتستقر في خاصرته.

وتتمثل أهمية المسدس، الذي سيعرض للبيع، إلى جانب أنه توفي به أحد عمالقة الفن العالمي، في أنه لا توجد نسخ منه في عصرنا الحالي.

يشار إلى أن المسدس تم العثور عليه العام 1965 في أحد حقول أوفرس سير واز، ويقدر ثمنه المبدئي بحوالي 40.000 يورو، بحسب تلفزيون وكالة الانباء الفرنسية.

يذكر أن فينسنت ويليم فان جوخ رسام هولندي، مصنف كأحد فناني الانطباعية، وتتضمن رسومه بعضاً من أكثر القطع شهرة وشعبية وأغلاها سعراً في العالم. عانى من نوبات متكررة من المرض العقلي (توجد حولها العديد من النظريات المختلفة) وأثناء إحدى هذه الحوادث الشهيرة، قطع جزءاً من أذنه اليسرى.

كان فان جوخ من أشهر فناني التصوير التشكيلي، وقد توفي في باريس الفرنسية.

بالفيديو.. مزاد على المسدس الذي قتل به فان جوخ في باريسhttps://t.co/pN8zupvjDt#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/RkFWZZR5cX — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 15, 2019