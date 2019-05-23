الفنان الكوميدي المصري محمد نجم في العناية المركزة

المصدر: البيان الالكتروني

من دون مقدّمات، هاجمت أزمة صحية شديدة الفنان الكوميدي المصري محمد نجم، استدعت نقله إلى المستشفى، واكتشف الأطباء إصابة الفنان الكبير بجلطة دماغية، وتم حجزه بالعناية المركزة، وهو حاليا يتلقى العلاج المكثّف في محاولة لإنقاذ حالته الحرجة، وفق صحيفة "اندبندنت عربية".

وكشف الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين المصريين، لـ"إندبندنت عربية"، أن "الحالة الصحية للفنان محمد نجم سيئة جدا، وأنه تعرّض منذ يومين تقريبا لأزمة صحية تبين أنها جلطة دماغية".

وأضاف زكي أن "هناك وفدا من نقابة السينمائيين توجّه لزيارة الفنان، الذي يرقد بمستشفى شهير بالدقي، ويتابع عدد من زملائه من أعضاء النقابة حالته أولا بأول". وطالب زكي الجمهور بالدعاء للفنان محمد نجم بالشفاء العاجل وتخطي مرحلة الخطر.

وعلى جانب آخر، أكد شريف نجم، ابن الفنان محمد نجم، الحالة الصحية الخطيرة لوالده، وصوّر فيديو كشف فيه سوء الحالة ووصف الوضع بأنه خطر، وطلب من الجمهور الدعاء لوالده.

الفنان محمد نجم اسمه الحقيقي (محمد محمد علي عوض)، ولد العام 1944 في قرية الغار التابعة لمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

اشتهر بأداء الأدوار الكوميدية، بخاصة في المسرح، وتفوّق في هذا المجال لدرجة أنه أنشأ فرقة مسرحية ومسرحا باسمه، وبدأ محمد نجم مسيرته الفنية في أوائل السبعينيات بأدوار صغيرة في السينما والتلفزيون، واستهلّ مشواره المسرحي بالعمل في مسرح عبد المنعم مدبولي، واحترف العمل بالمسرح الكوميدي.

ومن أبرز مسرحياته في بداياته مسرحية "موزة و3 سكاكين" في العام 1968، وفي العام 1970 لعب أول بطولة مطلقة على المسرح من خلال مسرحية "حاجة تلخبط"، ومن مسرحياته التي كانت حديث الجماهير واستقرت في التاريخ الكوميدي المسرحي مسرحيات "عش المجانين" و"البلدوزر"، و"اعقل يا مجنون"، و"عبده يتحدى رامبو"، و"النمر".

ورغم تركيز محمد نجم على المسرح، إلا أنه شارك أيضاً في العديد من الأعمال بالسينما، مثل "حكايتي" مع الزمان، و"كيف تخسر مليون جنيه"، و"حياة خطرة".