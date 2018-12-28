سيلين ديون وجون ليجند يغنيان في حفل تأبين ملكة السول أريثا فرانكلين

المصدر: رويترز

أعلنت أكاديمية التسجيلات وجماعات أخرى الخميس أن المغنين سيلين ديون وكيلي كلاركسون وجنيفر هدسون وجون ليجند سيكونون من بين كوكبة من المغنين الذين سيقدمون عروضا خلال حفل لتأبين ملكة موسيقى السول الراحلة أريثا فرانكلين في يناير.

كما ستؤدي المغنيات أليشيا كيز ويولاندا آدامز وباتي لابيل وجانيل مونيه أغنيات من أعمال فرانكلين خلال الحفل الذي سيقدمه الممثل والمخرج تايلر بيري يوم 13 يناير في لوس انجليس.

كانت فرانكلين، التي فازت بجائزة جرامي 18 مرة ويعتبرها البعض أعظم مغنية سول أميركية، قد توفيت في أغسطس عن عمر يناهز 76 عاما بعد صراع مع سرطان البنكرياس. وبث التلفزيون الأميركي مراسم جنازتها التي استمرت ست ساعات وحضرتها شخصيات مثل الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون وعشرات المغنين.

وحفل التأبين في لوس انجليس هو جهد مشترك بين أكاديمية التسجيلات، التي تختار الفائزين بجوائز غرامي، ومنتج ألبومات فرانكلين كلايف ديفيز وشركة (إيه.إي.جي) للترويج للحفلات وتلفزيون (سي.بي.إس)، التي ستبث الحفل في موعد لاحق لم يعلن عنه حتى الآن.