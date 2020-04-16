"كورونا" يفرِّق زوجين مسنَّين لمدة شهر

المصدر: إعداد: نهى حوّا

في لقاء مؤثر، اجتمع زوج وزوجته المسنَّان أخيراً، بعد فراق استمر شهراً، بسبب فيروس كورونا الذي ضرب شمالي إيطاليا.

الزوجان المسنَّان المعروفان باسم جورجيو وروزا خضعا للعلاج من الفيروس التاجي المستجد في مستشفى كريمونا بمقاطعة لومباردي الشمالية من إيطاليا، التي شهدت واحدة من أعلى نسبة الوفيات بكوفيد-19 في أوروبا.

وقد بدا الزوجان في الصور التي تم التقاطها لهما فرحين باللقاء ومتأثرين للغاية، وتعانقا وضمَّا بعضها بعضاً بحب.

وكانت تلك أطول فترة قضاها الثنائي بعيداً، الواحد عن الآخر، خلال زواجهما الذي مضى عليه 52 عاماً، وفقاً لموقع صحيفة «ذا صن» البريطانية.

اللقاء جرى بتنظيم من الطاقم الطبي في المستشفى بعد تحسن حالة الزوجين الصحية.

وكانت روزا قد دخلت المستشفى بعد فترة وجيزة من توجُّه زوجها إلى المستشفى في مارس.

وتعليقاً على اللقاء، قال الدكتور مانويلا دنتي: «تلك لحظات من غير الممكن نسيانها. فنحن لم نتمكن من حبس دموعنا».