"تمر كورونا" يجتاح الأسواق المصرية في رمضان

المصدر: إعداد: فاتن صبح

درج المصريون كل عام على إطلاق أسماء لافتة على التمر جذباً لأعداد المستهلكين بحسب ما يؤكد التجار، ولم يسجل هذا العام استثناءً حيث يحظى تمر "كورونا" بشهرة وشعبية واسعتين في الأوساط المصرية.

"لقد اعتدنا منح أنواع التمر المختلفة أسماءً جديدة كل عام" يقول أحمد أمين، تاجر الجملة في سوق المقطّم.

وأشار، وفقاً لما نشره موقع "عرب نيوز"، إلى أن الأسماء عادةً ما تعكس موضة سائدة ضمت على مرّ السنوات الماضية أسماء نجم فريق ليفربول العالمي محمد صلاح التي كانت الأغلى ثمناً حينذاك.

كما كانت أسماء كل من الممثل محمد رمضان، ونجمة البوب شاكيرا، إضافةً إلى الممثلة ليلى علوي، والشبح رائجة بقوة.

وتعتبر تمور كورونا الأكثر أهميةً حتى اليوم، نظراً إلى عالمية انتشار فيروس كورونا وعدم اقتصاره على مصر وحسب.

ويضحك أمين مشيراً إلى أن الناس تشتريه بكميات كبيرة وتستمتع بذلك، علماً أن سعر الكيلوغرام الواحد بلغ 25 جنيهاً، أي ما يعادل 1.58 دولاراً للكيلوغرام الواحد.

وفي السياق، أكد محمد كمال، مدير سوق المقطم، إلى أن كميات هائلة من التمر تتوافر في الأسواق استعداداً لشهر رمضان، وأنها موجودة في المخازن بكثرة كذلك.

وأضاف أن 200 كيلوغرام من التمور الجافة متوافرة في الأسواق بأسعار تتراوح بين 11 و16 جنيهاً مصرياً.

وعلى الرغم من أن التمور تحمل علامة كورونا، فإن التجار المصريين يسيرون وفق شعار "لا للكورونا بيننا"، ويحاربون الفيروس بوضع القفازات والكمامات والحفاظ على مبدأ المسافة الآمنة وتفادي الاكتظاظ.

كما يشددون على أهمية عدم إغلاق متاجرهم من أجل الحفاظ على دخل ثابت، مؤكدين فكرة أن شهر رمضان لا يكتمل بلا التمر.