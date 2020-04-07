كريم محمود عبد العزيز يظهر في "الاختيار" بعد تأجيل فيلم "موسى"

المصدر: القاهرة - مها سمير

انضم الفنان الشاب كريم محمود عبد العزيز لأسرة مسلسل "الاختيار"، حيث يشارك كضيف شرف في المسلسل المقرر عرضه في رمضان المقبل، وتتناول أحداثه لأول مرة فى الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة 103 صاعقة - الذي استشهد بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

ويُظهر المسلسل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل، والذى يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة، حيث يظهر كريم بشكل مختلف في المشاهد التى يقدمها.

يشار إلى أن كريم محمود عبد العزيز كان يشارك في تصوير فيلم "موسى"، الذي يقوم ببطولته إياد نصار، قبل أن يؤجل التصوير لحين الانتهاء من مسلسلات شهر رمضان المقبل، والفيلم يكشف عن أول روبوت فى الشرق الوسط، وهو نوعية جديدة فى السينما يقدمها صناعه لأول مرة، تأليف وإخراج بيتر ميمي.

وكان آخر ظهور درامي لكريم عبدالعزيز عبر مسلسل "هوجان" مع الفنان محمد إمام، والذى عرض في رمضان الماضي.



