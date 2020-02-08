مطعم في دبي يقدم وجبات رعب!

المصدر: البيان الإلكتروني

تجربة تناول وجبة لا تعرف مكوناتها ولا تستطيع رؤيتها أيضاً بسبب الظلام الحالك من حولك.. أمر صعب، أليس كذلك؟وقد تبدو غريبة ولكنها موجودة حقاً في مطعم "نوار" بدبي، حيث يهدف المشروع إلى تقديم نشاط غريب، ولكنه يسمح للزبائن بالتمتع بتقدير حاسة النظر في الآن ذاته.

ويبدأ النشاط بحسب "سي. إن. إن عربية" عندما يقود النادل الزبائن إلى مائدتهم داخل المطعم، إذ يرتدي نظرات تسمح له بالرؤية في الظلام، بينما يتبعه الزبائن بحذر، قبل البدء بوضع الأطباق التي يختارها كبير الطهاة من دون علم الزبائن.

وفي نهاية التجربة، تضاء الأنوار ومن ثم يطلب كبير الطهاة من الزبائن تحليل مكونات الوجبة التي يتناولونها قبل أن يكشف عن اسم الطبق.

وبمناسبة الهالوين، يقدم النشاط ذاته ولكن عنصر المفاجأة يزيد، إذ قال مدير المأكولات والمشروبات في فندق "فيرمونت"، جيمز ثومبسون، إن "على الزبائن تخطي الممر المظلم قبل الوصول إلى المطعم، وعليهم توقع المواقف المرعبة في أية لحظة".

وتتغير قائمة الطعام بالمطعم أسبوعياً، مما يستدعي من طاقم الطهي الإبداع في تحضير المأكولات، ولكنهم، مع ذلك يأخذون في عين الاعتبار أذواق الزبائن المختلفة، وأية حالات طبية قبل تقديم الوجبات.