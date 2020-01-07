قصة طائر أشعل حرائق أستراليا وتسبب في نفوق 500 مليون حيوان

المصدر: وكالات

توصل علماء أستراليين لاكتشاف تم وصفه بالغريب، بشأن المتهم الأول في انتشار الحرائق التي التهمت مساحات شاسعة من الغابات في أستراليا.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، وجد العلماء أن طائر الحدأة هو أكبر مسبب للحرائق في أستراليا منذ 6 أشهر تقريبا.

ويتعمد الطائر نشر الحرائق عبر التقاطه النار المشتعلة في غصن صغير، ثم يطير به ليرميه في مكان آخر من البرية، صانعا بؤراً مشتعلة في أماكن جديدة.

وبهذه الطريقة ينتشر الحريق أكثر في كل مكان، في ظل قيام عشرات الطيور بفعل الشيء ذاته.

علماء جامعة سيدني أشاروا إلى أن كل ما ينبت على الأرض من أعشاب وأشجار، يعيق رؤية الحدأة، لهذا فهو يتبع هذا التكتيك لحل الأمر.

ودرس علماء الجامعة الأسترالية هذه الظاهرة وقالوا إن الغاية مما يفعله الطائر، هو أن يقتات على الحيوانات التي تنفق.

وانتشر مقطع فيديو للعشرات من طيور الحدأة يلتقط كل منها بمنقاره عشبة مشتعلة ويطير به ليلقيه في مكان آخر متسببا في إشعال حريق جديد.

ودمرت الحرائق نحو 20 مليون فدان من الأراضي في أنحاء البلاد، وأودت بحياة 25 شخصا كما دمرت آلاف المباني وحرمت بعض البلدات من الكهرباء وخدمات الهاتف المحمول، كما نفق نحو 500 مليون حيوان.