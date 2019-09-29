شاهد.. توظيف الماعز لمحاربة الحرائق في كاليفورنيا

المصدر: البيان الإلكتروني

وظفت السلطات المحلية في ولاية كاليفورنيا قطيع ماعز لتطهير منطقة قاحلة في جنوب باسادينا؛ إحدى ضواحي لوس أنجلوس، وبالتالي منع نشوب الحرائق، وذلك بالمساهمة في تنظيف التلال المحيطة بالغابات.

وقال أحد الرعاة إن 150 ماعزا تكشط الحشائش اليابسة، وتقوم بأداء عمل 250 رجل إطفاء، الذين أقلقوا السكان بأصوات مكائنهم، وغير فعالين مثل الماعز في نزع الحشائش التالفة، وفق ما ذكرت (Agence France-Presse).

‏يذكر أن غابات كاليفورنيا عرفت الكثير من الحرائق مؤخراً، ففي العام 2018 تسبب حريق مهول في مقتل 85 شخصاً، ودمير 18.804 من الهياكل.