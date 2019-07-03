السّماء تمطر جثثاً بالقرب من لندن!

المصدر: د ب أ

أفادت تقارير إعلامية الثلاثاء، بأن جثة شخص كان يختبىء في باطن طائرة كادت تصطدم برجل كان يستمتع بحمام شمس في حديقة منزله، بعد سقوطها من طائرة فوق جنوب شرق لندن.

وقالت الشرطة انه تم انتشال جثة رجل في كلافام بعد سقوطها على ما يبدو من الجزء المخصص لعجلات هبوط طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الكينية كانت متجهة إلى مطار هيثرو في لندن بعد ظهر يوم الأحد.

وقال ساكن محلي يدعى ديفيد كارمولت (43 عاما) لصحيفة "لندن إيفننج ستاندارد"، "كان جارنا يستمتع بحمام شمس في حديقة منزله في ذات الوقت الذي سقطت فيه جثة الرجل على بعد نحو متر منه".