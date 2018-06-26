شاهد كلب يحترف الإسعاف وينعش صاحبه

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت شرطة العاصمة الإسبانية مدريد على حسابها في تويتر فيديو لكلب يحاول إنعاش صاحبه على طريقة المسعفين المحترفين.

وأوضحت الشرطة أنها عملت على تدريب الكلاب البوليسية على عمليات الإنعاش لتكون جاهزة للمساعدة في حالات الطوارئ، وفقاً لما ذكره موقع "العربية نت".

ويظهر في الفيديو الكلب "بونشو" وهو يهرع لإنقاذ صاحبه الذي سقط على الأرض، فبدأ بالضغط على صدره عدة مرات، ثم يقترب من فم صاحبه ليرى إن كان يتنفس.

وبقي على هذه الحال إلى أن شعر بأن مدربه عاد حياً.

كلب آخر "أنقذ" صاحبته في بريطانيا

وفي العام الماضي قام كلب أيضاً بعملية إنعاش قلب صاحبته التي رأى أن ضرراً أصابها فتوفيت أمامه، إلا أن ما حدث حقيقة هو عرض لإيطالية شاركت وقتها في معرض "كرافتس" الدولي للكلاب، أكبر عرض من نوعه في العالم عام 2017 بمدينة برمنغهام البريطانية، وفيه لاحظ الكلب ديريل أن صاحبته تعرضت لوعكة صحية، بعدما سقطت على الأرض بلا حراك، فأسرع إليها وبدأ يضغط على صدرها بهدف إنعاشها، تماماً كما يفعل الأطباء في المستشفيات.