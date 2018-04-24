مقتل 18 شخصا جراء حريق في صالة كاراوكي بالصين

لقي 18 شخصا حتفهم وأصيب خمسة آخرون في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، جراء حريق اندلع في صالة لغناء الكاراوكي بجنوب الصين، وفقا لوسائل إعلام رسمية.

واندلع الحريق الساعة 1230 صباحا بالتوقيت المحلي (1630 من مساء الإثنين بتوقيت جرينتش) في مدينة تشينجيانج بمقاطعة قوانجدونج، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، وتم إخماد الحريق خلال ثلاثين دقيقة.

وقالت السلطات إنها تعتقد أن الحريق أشعل عمدا وأنها تجري تحقيقات.

وكشفت ادارة الأمن العام في تشينغيوان على حسابها في موقع ويبو ان التحقيق الأولي يشير الى ان الحريق "مفتعل".

واشارت الى ان "سلطات الأمن العام تتوسع في تحقيقاتها".

ولم يحدد بيان الشرطة مكان الحريق، لكن وكالة "الصين الجديدة" قالت انه حصل في صالة لغناء الكاراوكي.

وغالبا ما تتسبب الحرائق بسقوط ضحايا في الصين حين يتم انتهاك اجراءات السلامة العامة بشكل واسع اضافة الى التهاون في تطبيق القوانين.