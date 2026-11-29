ستيفن موريس

قال رئيس «جوجل ديب مايند» الجديد إن تصدر الذكاء الاصطناعي يمثل «الأولوية القصوى» للشركة، وإن بلوغ الذكاء الاصطناعي العام أولاً هو «بوصلتها الثابتة»، وذلك عقب إطلاق سلسلة نماذج استعادت مكانة الشركة في سباق الذكاء الاصطناعي. وحل كوراي كافوك أوغلو محل المؤسس المشارك السير ديميس هاسابيس على رأس مختبر الذكاء الاصطناعي التابع لـ «ألفابت» في أغسطس الماضي. وتعكس تصريحاته «ثقة وتفاؤلاً» جديدين للشركة، بعد سنوات صعبة تراجعت خلالها أمام «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي».

وأطلقت «جوجل» 4 نسخ جديدة من نموذجها «جيميني» خلال الأشهر الأخيرة، لتنافس بها «أنثروبيك»، على قمة مؤشرات الأداء في القطاع. وأرجع أوغلو القفزة الأخيرة في قدرات «ديب مايند» وتسارع وتيرة طرح النماذج إلى «التحسين الذاتي»، وهي تقنية تتيح لأنظمة الذكاء الاصطناعي تطوير نفسها، مشدداً على أن «جوجل» لن تتخلى كلياً عن الإشراف البشري، خشية فقدان السيطرة على ذكاء فائق خارج عن السيطرة.

وتحمل نماذج «جيميني» الجديدة أسماء «آرجون» و«كاربون» و«هيدروجين» و«نيون»، وهي مضبوطة بنسب متفاوتة لتناسب السرعة أو البحث العميق. ويأمل المسؤولون التنفيذيون أن تستعيد النماذج الجديدة المستخدمين وتعزز الأرباح، وسط مخاوف من أن يلتهم الذكاء الاصطناعي أرباح «جوجل» من البحث على الإنترنت دون تعويض الإيرادات المفقودة.

وتبدو الرهانات عالية؛ ففي الشهر الماضي، تبخر نصف تريليون دولار من القيمة السوقية لـ «ألفابت» في يوم واحد بعدما أبدى المستثمرون تحفظاً على خططها لإنفاق 205 مليارات دولار على الذكاء الاصطناعي العام الجاري.

وأشار كافوك أوغلو إلى أنه الأكثر تفاؤلاً بنموذج «نيون»، وهو نموذج متوسط الفئة يجمع بذكاء بين السعر والأداء. ومنذ إطلاقه في وقت سابق من نوفمبر، سجل «نيون» أرقاماً قياسية يومية جديدة في استخدام العملاء ضمن أداة البرمجة «أنتيجرافيتي» وتطبيق «جيميني» للمستهلكين. لكن أوغلو امتنع عن مشاركة أعداد المستخدمين أو الحصة السوقية، قائلاً: إن «المؤشرات الأولية قوية للغاية، والناس يسارعون في الانتقال إلى منتج يعمل بشكل أفضل».

وكافوك أوغلو، وهو عالم حاسوب تركي، وشغل منصب نائب الرئيس الأول في «ديب مايند» عام 2012، قبل أن تستحوذ عليها «جوجل». وجاءت ترقيته في أغسطس وسط تغييرات واسعة شملت انتقال هاسابيس إلى منصبي رئيس مجلس إدارة «ديب مايند» وكبير العلماء في «ألفابت»، إلى جانب إدارة شركة «آيزومورفيك لابز» الناشئة لاكتشاف الأدوية بالذكاء الاصطناعي.

وانتقل كافوك أوغلو إلى «ماونتن فيو» قادماً من لندن العام الماضي ليكون أقرب إلى القيادة، خصوصاً سيرجي برين؛ بعد أن عاد المؤسس المشارك الملياردير لـ «جوجل» من تقاعده المبكر لقيادة جهودها في الذكاء الاصطناعي، مستاءً من عثرات الشركة منذ إطلاق «شات جي بي تي» أواخر عام 2022.

وأدى التعديل الإداري الصيفي إلى مغادرة عدد من باحثي الذكاء الاصطناعي المخضرمين في «جوجل»، مثل جيف دين ونعوم شازير وأوريول فينيالس. وقال أوغلو إنه «لا يزال يعمل عن كثب شديد مع هاسابيس»، لكنه أقر بأن أولويات هاسابيس، المؤسس المشارك لـ«ديب مايند» وحائز جائزة نوبل، تحولت بعيدا عن أبحاث النماذج اللغوية الكبيرة الرائدة.

وأضاف «عندما ينتقل باحثون معروفون لمسارات أخرى، يكون ذلك مهماً ويلفت انتباه الناس، لكنه أمر شائع جداً في الذكاء الاصطناعي. إنهم أصدقاء مقربون وما زلنا على تواصل، وأتمنى لهم النجاح». وتابع «لكن استراتيجيتنا وتركيزنا لم يتغيرا. يمكنك رؤية النتائج التي نحققها، وعملياتنا لم تتأثر». وأضاف أن «المواهب التي نستقطبها من الخارج» لا تزال لافتة، وأن «الاستثمار في الكفاءات وتنشئة باحثين نجوم يمثل أقوى عضلاتنا».

وبالنسبة للموظفين، عزز الإقبال على النماذج الجديدة الروح المعنوية واستعاد حق التفاخر أمام نظرائهم في «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي»، اللتين أدى نجاحهما إلى فتور السوق تجاه «جوجل». وكانت شركة الأبحاث «سيمي أناليسيس» قد كتبت في أغسطس أن «جيميني انتهى... ونعتقد أن ديب مايند لم تعد مختبراً رائداً... وتراجعت فرصهم مجدداً إلى الصفر».

وقال باحثو «جيميني» إنهم علقوا التقرير على مكاتبهم كحافز، وطالبوا بسحبه بعد استعادة صدارة تصنيفات الذكاء الاصطناعي هذا الشهر.

وعلق كافوك أوغلو قائلاً «بالطبع يؤثر ذلك في الناس، وأنا أحب أن يكون هناك بعض المزاح الودي». وأضاف «لكن لم يحدث تغيير كبير فجأة لنصبح جيدين بين عشية وضحاها؛ فقبل ستة أو سبعة أشهر حددنا الاستثمارات المطلوبة واتخذنا الرهانات الصحيحة... وبدأت كل واحدة منها تؤتي ثمارها تدريجياً».

كما أشار إلى استراتيجية «ألفابت» المتكاملة رأسياً الممتدة لعقد، والتي تشمل بناء رقائق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والنماذج التأسيسية والبرمجيات والمنتجات داخلياً، بوصفها مصدر قوة فريداً آخر.

واحتفظ كافوك أوغلو بدوره ككبير مهندسي الذكاء الاصطناعي في «جوجل»، ما يتيح له تنسيقاً أفضل مع فرق تصميم الرقائق والحوسبة السحابية والمنتجات الأساسية، والمساعدة في تسوية النزاعات حول الموارد الشحيحة، خصوصاً رقائق الذكاء الاصطناعي المخصصة «تي بي يو» (TPU).

وقال إنه رغم أن الفرق ستتنافس حتماً على القدرة الحوسبية والميزانيات، «فالأمر ليس لعبة محصلتها صفر، بل تتراكم هذه العناصر معاً... ويغذي بعضها بعضاً». وختم أوغلو قائلاً «اعتقادي أننا نمتلك أقوى فريق بحثي، ونمتلك أيضاً أقوى استثمار لدعم الذكاء الاصطناعي وتسويقه تجارياً والاستفادة منه... أنا متأكد بنسبة 100 في المئة من أننا سنحدد معايير الصدارة».