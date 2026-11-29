ماري نوفيك

استحوذت إحدى أغنى النساء في هولندا على النسبة الأكبر من المكاسب الإضافية التي حققتها إنجلترا أخيراً في حصص صيد الماكريل والرنجة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، في ضربة للآمال التي علقتها شركات الصيد المحلية على أن مغادرة التكتل الأوروبي ستنعش نشاطها.

وكانت حكومة المحافظين برئاسة ريشي سوناك قد قالت في عام 2024 إن حقوق الصيد الإضافية للمملكة المتحدة ستتيح للصيادين المحليين «جني ثمار حرياتنا بعد بريكست». إلا أن أكثر من 99 % من الحصص الإضافية لصيد الرنجة والماكريل التي تم توزيعها بموجب برنامج حكومي في عام 2025 ذهبت إلى سفن تعود ملكيتها النهائية إلى قطب الصيد الهولندية أنيريكي فروليك.

وقال شخص مطلع على توجهات الحكومة «نحن أمام وضع مختل حقاً، إذ تمتلك المملكة المتحدة كل هذه الحصص الإضافية ثم تمنحها ببساطة للغير». وأضاف «لديك آلية جديدة، لكنك ينتهي بك المطاف إلى منحها للأطراف القديمة نفسها».

وكانت قضية الصيد قد تحولت إلى ملف رمزي بارز خلال حملة «بريكست» عام 2016؛ إذ جادل اللورد مايكل جوف، أحد أبرز دعاة الخروج من الاتحاد الأوروبي، بأن سياسات الصيد الأوروبية دفعت نشاط والده في معالجة الأسماك «إلى حافة الهاوية»، وهو ادعاء نفاه والده.

ومضت المملكة المتحدة قدماً لتحصل على حقوق أكبر لصيد الماكريل والرنجة في اتفاق «بريكست» الذي أبرمته مع بروكسل عام 2020. وذهبت الحصة الأكبر إلى اسكتلندا، حيث يتم تسجيل غالبية سفن جر الماكريل والرنجة في المملكة المتحدة. ولم يكن هناك سوى عدد محدود للغاية من المشغلين من مالكي السفن البريطانيين، ممن يملكون مقومات واقعية، للتقدم والحصول على حصة إنجلترا، التي بلغت العام الماضي أكثر من 9.500 طن، بقيمة أولية تقديرية تبلغ 16 مليون جنيه استرليني.

ووزعت الحكومة البريطانية ثلاثة أرباع هذه الحصص الإضافية المخصصة لإنجلترا لعامي 2025 و2026 لصالح «منظمة منتجي أسماك همبرسايد»، التي تعود ملكية سفنها النهائية، «فرانك بونيفاس» و«ويرون 5» و«نورثرن جوي»، إلى شركات تملكها فروليك بصفتها المستفيد النهائي.

وقال ستيوارت هاربر، وهو مسؤول تنفيذي سابق في قطاع الصيد بمنطقة همبرسايد: «لم يكن أحد آخر يريد هذه الحصة، ولم يكن لدى أي طرف آخر السفن القادرة على اصطيادها». وتابع «تحتاج إلى سفن كبيرة، وتحتاج إلى شباك محددة للغاية، وإلى آليات مناولة متخصصة للغاية، وإلى سوق محددة للغاية».

وكان المشغلون الأصغر حجماً قد فازوا في البداية بربع الحصص، لكن حصتهم تقلصت إلى أقل من 1 في المئة عام 2025 بعد إجراء التعديلات المرتبطة بالكميات الفعلية التي تم إنزالها في الموانئ.

ودافع فيل هاسلام، العضو المنتدب لشركة «نورث أتلانتيك فيشينغ كومباني» التي تشغل سفينة «فرانك بونيفاس»، عن الملكية الهولندية، مشيراً إلى أن سفنها توظف طواقم بريطانية. وقال هاسلام «لا أرى لماذا يعد ذلك مشكلة. فالأمر يشبه وجود ورشة لصيانة سيارات فولكس فاجن في بلدتي، حيث تذهب جميع المنافع إلى ألمانيا». لكنه أكد في الوقت نفسه أن معظم صيد الشركة تم إنزاله في هولندا، لأن محاولة إنزال الأسماك في الموانئ البريطانية تضمنت «قدراً كبيراً من الاحتكاك التشغيلي» و«كثيراً من التكاليف الإضافية».

وبحسب بيانات أصدرتها «منظمة إدارة البحار» استجابة لطلب حصول على المعلومات، فقد تم إنزال أكثر من ثلاثة أرباع كميات الماكريل والرنجة التي تم اصطيادها باستخدام حصة إنجلترا الإضافية بعد «بريكست» في عام 2025 في موانئ أجنبية.

وتأسست «كورنيليس فروليك»، وهي إمبراطورية الصيد العائلية التي ترأسها فروليك، عام 1880، ولها اليوم عمليات تمتد عبر أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث بلغت مبيعاتها السنوية 509 ملايين يورو عام 2025.

ولطالما اشتكى ناشطون من تركز حقوق الصيد في يد قلة من المشغلين الكبار. وقال غريفين كاربنتر، الخبير الاقتصادي المتخصص في شؤون الصيد، إن استمرار هيمنة شركات الصيد الراسخة «أكد المخاوف من أنه لم يحدث فعلياً تغيير جذري في هذا القطاع بعد بريكست».

وبشكل إجمالي، انخفض عدد سفن الصيد النشطة في بريطانيا بمقدار 20 % منذ استفتاء عام 2016، وتراجع التوظيف بنحو الثلث، وفقاً لهيئة «سي فيش» (Seafish) المعنية بقطاع المأكولات البحرية في المملكة المتحدة.

كما تعرضت أسماك الماكريل للصيد الجائر في شمال شرق المحيط الأطلسي، حيث تراجعت المخزونات بمقدار ثلاثة أرباع خلال العقد الماضي، وفقدت هذه الأسماك شهادة الاستدامة، وتحولت متاجر السوبرماركت الكبرى إلى أنواع بديلة، قادمة أساساً من تشيلي.

وقالت وزارة البيئة البريطانية إن آلية التقدم للحصول على الحصص، وهي الإجراء المتبع لتخصيص بعض حصص الصيد الإضافية في إنجلترا، أخذت في الاعتبار «المنفعة البيئية والاجتماعية والاقتصادية». وأضافت أنه «يجب أن تستوفي السفن الحاصلة على الحصص متطلبات الارتباط الاقتصادي، بما يساعد على ضمان دعم نشاط الصيد للوظائف والشركات والموانئ في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، ونحن نبقي البرنامج قيد المراجعة».