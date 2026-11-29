نيكولا غيلهو

يعلن أحد قادة قطاع التكنولوجيا أن علينا الاختيار بين الوفاء بوعدنا التكنولوجي أو مواجهة الانقراض الحضاري؛ فالديمقراطية الليبرالية متصدعة وتحتاج إلى إعادة هندسة مؤسساتها وفق نماذج الشركات الكبرى، بينما تمثل الأحزاب السياسية التقليدية عائقاً ينبغي تجاوزه والالتفاف عليه. وبحماسة، طرح هذا القائد فرضية مفادها أن نظاماً اجتماعياً وتقنياً جديداً هو الشيء الوحيد القادر على حماية الحرية الفردية.

قد تبدو هذه الطروحات مألوفة ومعاصرة، لكنها ظهرت في واقع الأمر داخل الصناعة التكنولوجية الإيطالية في سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية. وكان صاحب هذه الأفكار هو أدريانو أوليفيتي، الرئيس الأسطوري للشركة التي تحمل اسمه والتي كانت تعمل انطلاقاً من مدينة إيفريا الواقعة في إقليم بييمونتي.

ورغم أن اسم «أوليفيتي» قد يتم ربطه في الذهن غالباً بآلته الكاتبة الشهيرة «ليتيرا 22» (Letterà 22)، التي كان من مستخدميها جوان ديديون وفيليب روث وليونارد كوهين، إلا أن الشركة أحدثت اضطراباً حقيقياً في النماذج المؤسسية التقليدية وكانت رائدة في ثورة المعلومات. وكما تفعل بعض عمالقة التكنولوجيا اليوم، فضلت الشركة التكامل الرأسي على التبعية لسلاسل الإمداد، وقدمت رأس المال الخاص على الأسواق المالية.

وبحلول عام 1948، كانت أوليفيتي قد أنتجت أسرع آلة حاسبة مكتبية في العالم.

وفي عام 1959، تفوقت على شركة «آي بي إم» (IBM) بإطلاقها أول حاسوب يتم إنتاجه وتسويقه تجارياً، وهو «إليا 9003» (Elea 9003). وفي عام 1965، طرحت أول حاسوب شخصي في الأسواق التجارية، وهو الجهاز الذي استنسخته لاحقاً شركة «هيوليت باكارد» (Hewlett-Packard)، وكانت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» (NASA) من أوائل عملائه. وقد لفت هذا التطور أنظار عاملي السياسة والشركات. ففي عام 1953، زار هنري كيسنجر الشاب مدينة إيفريا للقاء أوليفيتي، تلاه رئيس شركة «آي بي إم» توماس واتسون الابن في العام التالي.

وقبل وقت طويل من أن يطرح إيلون ماسك فكرة تأسيس «حزب أمريكا»، كانت الشركة قد أطلقت حركتها السياسية الخاصة المسماة «كومونيتا» (Comunità) في مواجهة نظام الأحزاب التقليدي، وحققت فوزاً في بعض الانتخابات البلدية، بل انتخب الناخبون أوليفيتي عضواً في البرلمان الإيطالي عام 1958.

وأوجه الشبه هذه تجعل التباين مع قطاع التكنولوجيا المعاصر أكثر وضوحاً وإثارة للانتباه. فلم يكن نقد أوليفيتي للديمقراطية الليبرالية نابعاً من نزعات شعبوية أو استبدادية، بل من إخفاقات نظام اعتبر أنه يقع بسهولة تحت سيطرة الأوليجاركية.

وكانت جذور هذا النقد نابعة من آرائه الاشتراكية الديمقراطية والمثل المسيحية، واستمد إلهامه من التقاليد العمالية المناهضة للفاشية التي نشأت في تورينو، حيث كان أوليفيتي يمتلك المجموعة الكاملة لمجلة «لورديني نوفو» (L'ordine nuovo) التي أصدرها أنطونيو غرامشي، ومن الفيلسوف الكاثوليكي إيمانويل مونييه؛ وهو نهج يختلف كلياً عن الهجمات الكلامية السجالية ضد الاشتراكية والبابا التي تتردد أصداؤها حالياً في وادي السيليكون.

وحتى تفضيل رأس المال الخاص كان يهدف إلى زيادة ملكية العمال للشركة، تمهيداً لتحويلها في نهاية المطاف إلى ملكية اجتماعية على النمط اليوغوسلافي. وكان الموظفون يحصلون على رعاية صحية مجانية، وحضانات للأطفال، ومنتجعات لقضاء العطلات، وبحلول عام 1956 لم تتجاوز ساعات عملهم 45 ساعة أسبوعياً مع تقاضي أعلى الأجور في القطاع، داخل مصانع صممها أبرز المعماريين في ذلك العصر، وتقام فيها حفلات موسيقية أيام الجمعة.

لتقريب الصورة إلى الأذهان، تخيلوا شركة «سبيس إكس» (SpaceX) يديرها الاشتراكيون الديمقراطيون في أمريكا.

وتجربة أوليفيتي تفند أي افتراض بأن شركات التكنولوجيا القوية لا تستطيع أن تصبح قوى للتحول الاجتماعي التقدمي. فقد دعا أدريانو أوليفيتي إلى إقامة «جمهورية تكنولوجية» قبل زمن طويل من أليكس كارب الرئيس التنفيذي لشركة «بالانتير» (Palantir)، بل إنه كتب لها دستوراً. رغم ذلك، لم تكن نسخته دولة ثكنات قومية، بل كانت مشروعاً فيدرالياً يضمن تمثيل العمال والمؤسسات الثقافية على كل المستويات.

فلماذا إذن يبدو قادة شركات التكنولوجيا اليوم عاجزين عن مثل هذه الطموحات؟ ولماذا يتبنون نزعات وتخيلات انفصالية؟ يعود جزء من الإجابة إلى الثقافة. فقد كانت تجربة أوليفيتي مدفوعة بقناعة راسخة بأن الثقافة أداة للتحرر الاجتماعي، وأن القيمة الحقيقية للشركة تقاس بما تحققه من رفاه مادي وروحي للمجتمع ككل؛ وهو ما دفع أوليفيتي إلى إحاطة نفسه بمفكرين أمثال مارتن بوبر، وتي. إس. إليوت، ولويس ممفورد.

في المقابل، ينظر إلى الثقافة اليوم باعتبارها مورداً يدر أرباحاً بغض النظر عن التكاليف الاجتماعية والسياسية. وبينما كان مصنع إيفريا يضم مكتبة لموظفيه، تدخل الكتب اليوم إلى مقار الشركات بوصفها مادة خام لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة.

وقد عرضت تصاميم أوليفيتي في معرض متحف الفن الحديث (MoMA) عام 1952، وصمم إيتوري سوتساس حاسوب «إليا»، بينما قدمت لنا شركات التكنولوجيا الكبرى مركبة «سايبرترك» (Cybertruck).

لا يجب أن تنفصل التكنولوجيا عن الثقافة المدنية؛ فقد سخر أوليفيتي المعارف السوسيولوجية والاقتصادية والمعمارية في خدمة الصالح الاجتماعي العام. واليوم، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يخدم الغرض ذاته بكفاءة أكبر، إذ يمكن توظيفه لتنسيق التنمية الاجتماعية مع حماية الاستقلالية الفردية في الوقت نفسه.

إن رؤية أوليفيتي المستنيرة أصبحت اليوم أقرب إلى المنال مما كانت عليه في زمانه؛ وما إذا كانت ستتحقق أم لا يتوقف على إخضاع شركات التكنولوجيا الكبرى لرؤية سياسية تمنع التآكل الثقافي وتضعها في خدمة أهداف اجتماعية تحررية.

أستاذ في معهد الجامعة الأوروبية