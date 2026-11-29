إدوارد وايت

يقترب مسعى الصين المستمر منذ عقود لإنشاء سوق وطنية موحدة لتداول الكهرباء من الاكتمال. ويمثل هذا التحول نقلة نوعية كبيرة مقارنة بالنظام التقليدي الخاضع لتنظيم حكومي صارم، الذي ترتبط فيه المصانع وكبار المستهلكين باتفاقيات وعقود مباشرة مع شركات إنتاج الكهرباء المملوكة للدولة.

وتأمل بكين حالياً في أن يسهم وجود سوق كهرباء متطورة، يتم تداول الطاقة فيها لحظياً في مختلف أنحاء البلاد. وتستهدف أن تستحوذ التداولات المبنية على آليات السوق على 70 % من استهلاك الكهرباء بحلول 2030، تمهيداً لإطلاق سوق وطنية موحدة بالكامل بحلول 2035. كما تسعى لإنتاج ما لا يقل عن 50 % من الكهرباء من مصادر نظيفة اعتباراً من 2030، ارتفاعاً من نحو 40 % العام الماضي.

ووفقاً لمسؤولين تنفيذيين ومحللين في قطاع الطاقة، تسير الصين على المسار الصحيح لتحقيق هذا الجدول الزمني. وقال مويي يانغ، كبير محللي سياسات الكهرباء في مركز أبحاث «إمبر» (Ember) ومقره المملكة المتحدة، إن الصين تحقق تقدماً ملموساً وإن كان متفاوتاً، مضيفاً «لكن هذا المسار يتحول بشكل متزايد لمشروع اقتصادي مشترك، يضم المصنعين وشركات الكهرباء والحكومات المحلية ومختلف القطاعات الصناعية».

وإحدى العقبات الرئيسية هي توفير تسعير موثوق بالتوازي مع تفكيك النظام القائم على العقود طويلة الأجل، في سوق تولد كميات من الكهرباء تفوق بكثير ما تنتجه أمريكا وأوروبا مجتمعتين. وبحسب البيانات الرسمية، بلغ حجم الكهرباء المتداولة في الصين 6.6 تريليونات كيلوواط/ساعة العام الماضي، وارتفع بنحو 20 % خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري مقارنة بعام 2025.

واستحوذت الكهرباء المتداولة في السوق على 64 % من إجمالي استهلاك الطاقة في الصين العام الماضي، مسجلة قفزة هائلة مقارنة بأقل من 15 % قبل عقد من الزمن. رغم ذلك، أظهرت البيانات أيضاً أن غالبية التداولات لا تزال تتم عبر عقود متوسطة وطويلة الأجل.

ولم تتجاوز حصة التداولات في السوق الفورية 5 % من الإجمالي، مقارنة بتغطية شبه شاملة في الأسواق المتقدمة مثل المملكة المتحدة وأمريكا.

وأوضح ديفيد فيشمان، الخبير في قطاع الطاقة الصيني لدى مجموعة «لانتاو» (Lantau Group) ومقرها شنغهاي، أن سوق الكهرباء قد تصبح عديمة الجدوى إذا اقتصر التحول على الانتقال من الأسعار المنظمة حكومياً إلى سوق تهيمن عليها العقود طويلة الأجل.

وأضاف أن المخططين في قطاع الطاقة الصيني بدأوا بزيادة حصة الكهرباء المولدة من الفحم ضمن العقود قصيرة الأجل، لإفساح مجال أكبر أمام مصادر الكهرباء الأقل تكلفة.

وأشارت إيزادورا وانغ، مديرة مكتب الصين في مركز أبحاث «ترانزيشن آسيا» (Transition Asia)، إلى أن مصانع عدة تعمل على مدار الساعة ولا تمتلك مرونة تذكر لتعديل وتيرة إنتاجها أو استهلاكها للكهرباء استجابة لتغيرات السوق؛ ما يحد قدرتها على استيعاب فائض الطاقة المتجددة في أوقات ذروة التوليد أو تخفيف الضغط عن الشبكة عند تراجعها.

ويستشهد بعض المنتقدين بارتفاع معدل «تقليص الطاقة المتجددة» في الصين، أي إجبار محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على خفض إنتاجها أو إيقافه لعدم قدرة الشبكة أو خطوط النقل على استيعاب كامل الكميات المولدة في لحظات بعينها، بوصفه مؤشراً على أن الإصلاحات لا تمضي بالسرعة المنشودة.

ووفقاً لمنظمة «جلوبال إنرجي مونيتور» (Global Energy Monitor) غير الربحية، بلغ حجم الهدر المقدر في طاقة الرياح والطاقة الشمسية في الصين 360 تيراواط/ساعة خلال الأشهر الستة المنتهية في يونيو، بزيادة تقارب 50 % على أساس سنوي، وهو رقم يتجاوز إجمالي الاستهلاك السنوي للكهرباء في المملكة المتحدة بأكملها. وكان من الممكن لهذه الكهرباء المهدرة أن تلبي نمو الطلب في الصين وتقلص الاعتماد على توليد الكهرباء من الفحم.

وقال تشي تشين، المحلل في مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA)، إن آليات توزيع الطاقة وحوافز الاستثمار في الصين لم تواكب التوسع المتسارع في مشاريع الرياح والطاقة الشمسية.

ويدفع المسؤولون المحليون شركات توليد الكهرباء وكبار المستهلكين إلى إجراء تداولات للكهرباء لليوم التالي، وخلال اليوم نفسه، وبشكل لحظي داخل المقاطعات. وفي أحدث مؤشر على التقدم المحرز، أصبحت سوق الكهرباء في المنطقة الجنوبية من الصين تعمل بكامل طاقتها، وتضم إنتاجاً كهربائياً من خمس مقاطعات ومناطق، بمشاركة 290 ألف جهة فاعلة في السوق.

كما تضخ الصين استثمارات غير مسبوقة في شبكات نقل الكهرباء وتوزيعها؛ إذ أعلن المسؤولون هذا العام عن إنفاق على الشبكة بقيمة 5 تريليونات يوان (750 مليار دولار) حتى عام 2030، بزيادة قدرها 80 % مقارنة بالسنوات الخمس السابقة.

ويتوقع محللو بنك «جولدمان ساكس» أن يوجه هذا الإنفاق أولاً نحو استكمال سلسلة من خطوط النقل فائقة الجهد، لتعزيز الربط بين مناطق الغرب الصيني الغنية بالموارد ومناطق الشرق الصناعية. وأوضح محللو البنك أن الإنفاق سيستهدف بعد ذلك تقنيات حديثة مثل أنظمة التحكم في توليد الطاقة، وبرمجيات التوزيع، والمحولات عالية التقنية، والعدادات الذكية، وهي عناصر أساسية لإدارة تدفقات الطاقة المتجددة المتقلبة ودعم تداول الكهرباء.

كما سيدعم هذا المسعى إنشاء أنظمة تخزين واسعة النطاق بالبطاريات ومراكز بيانات للذكاء الاصطناعي قرب تجمعات توليد الكهرباء، كما في منطقة منغوليا الداخلية.

وقال لي وينشوان، الرئيس التنفيذي لشركة «بي سي جي باور» (PCG Power) التي تمتلك أكثر من ألف مشروع لتوليد الكهرباء في الصين، إن شركته تبيع نحو 70 % من إنتاجها مباشرة للمصانع، وتطرح النسبة المتبقية في السوق الفورية الناشئة في الصين.

ويراهن لي على أن حصة الكهرباء المباعة عبر تداولات السوق سترتفع بشكل ملحوظ بحلول عام 2030 مع نضوج هيكل السوق. ويرى أن ذلك سيساعد في معالجة «عدم التوافق» بين توقيت توليد الطاقة المتجددة وفترات ذروة الطلب.