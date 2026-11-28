آلان بيتي





سيواجه مستقبل الهجرة والتركيبة السكانية في العالم الغني نقطتي تحول، إحداهما بعد ثلاث سنوات، والأخرى في نهاية الأسبوع. ففي عام 2029، ووفقاً لتوقعات المفوضية الأوروبية، سيبلغ عدد سكان الاتحاد الأوروبي ذروته قبل أن يتقلص تدريجياً ويزداد شيخوخة خلال العقود المقبلة. ومن المرجح أن يفقد بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الاشتراكي الإسباني، الزعيم الوحيد الذي يدافع عن الهجرة في الاتحاد الأوروبي، السلطة لصالح المعارضة اليمينية تعارضها بشدة، بعد أن دعا لانتخابات مبكرة، ستبدأ نتائجها في الظهور مساء اليوم الأحد.

ولا يحمل أي من الحدثين أخباراً سارة بالنسبة لمواجهة مشكلة تزايد شيخوخة التركيبة السكانية، خاصة في العالم الغني. فحتى الآن، ساعدت الهجرة، من الشرق إلى الغرب، في إبقاء نسب المتقاعدين إلى العاملين في دول أوروبا الغربية عند مستويات يمكن إدارتها. والرأي العام المعادي للهجرة سيجعل الحفاظ على ذلك التوازن ذلك أكثر تعقيداً.

وتوقعت المفوضية الأوروبية أنه حتى في ظل افتراضات متفائلة إلى حد ما بشأن الخصوبة والهجرة ومشاركة المرأة وكبار السن في سوق العمل، فإن نسبة «الإعالة الاقتصادية لكبار السن» ممن تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر، مقابل العاملين ممن تتراوح أعمارهم بين 20 و64 عاماً، سترتفع من 47% عام 2025، أي 2.1 عامل لكل شخص غير نشط، إلى 64%، أو 1.56 عامل، في عام 2050. كما بدأت مصادر العمالة التقليدية لدول أوروبا الغربية، وهي اقتصادات وسط وشرق الاتحاد الأوروبي، التي تحولت نفسها إلى مستورد صافي للعمالة بدلاً من تخفيف الضغط في مناطق أخرى من الاتحاد.

وتظهر دراسة من «أكسفورد إيكونوميكس» أن تراجع أعداد المهاجرين في سن العمل لا يقلص حجم القوى العاملة فقط، بل يمتد لخفض الإنتاجية والناتج المحلي الإجمالي. وصحيح أن الهجرة لا تستطيع وحدها معالجة الاختلالات الديموغرافية، فالمهاجرون يتقدمون في السن أيضاً، لكن يصعب تصور كيف يمكن للدول إدارة سوق العمل بكفاءة، بينما يتم تشديد القيود المفروضة على الهجرة، لتحرم نفسها تدريجياً من إحدى أهم أدوات معالجة نقص العمالة.

ويأتي التسميم السياسي لملف الهجرة في الدول الغنية في توقيت بالغ السوء. إذ يقوض تكتيكاً انتهازياً لكنه كان فعالاً حتى الآن وواسع الانتشار، يقوم على إظهار الحكومات لعداء استعراضي لأقلية يتم شيطنتها من المهاجرين، وغالباً ما يكونون من العمال غير النظاميين أو اللاجئين، كغطاء سياسي لاستقدام أعداد كبيرة من العمال الأجانب.

في المملكة المتحدة، كبش الفداء هم طالبو اللجوء الذين يعبرون القنال الإنجليزي قادمين من فرنسا في قوارب صغيرة، وهي وسيلة أصبحت أكثر شيوعاً بكثير بعد عام 2018. وقد نجح هذا التكتيك لبعض الوقت في صرف الانتباه عن الزيادات المتزامنة في إجمالي الهجرة، لكنه لم يعد ينجح بالوتيرة نفسها. فقد تراجع عبور القوارب الصغيرة وإجمالي الهجرة في السنوات الأخيرة، غير أن الرأي العام يرفض تصديق ذلك. ووجد حزب العمال المنتخب في عام 2024 نفسه مضطراً لطرح إجراءات بالغة التشدد، مثل إجبار بعض المهاجرين على الانتظار لمدة 30 عاماً للحصول على الإقامة الدائمة.

وفي فرنسا، ترغب مارين لوبان من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، وهي الأوفر حظاً لخلافة إيمانويل ماكرون في الرئاسة، في تشديد القيود على الهجرة وخفض سن التقاعد في فرنسا إلى 60 عاماً؛ وهو أمر ينطوي على عبث اقتصادي في غياب زيادات استثنائية حقاً في عرض العمالة في سن العمل وفي الإنتاجية.

وفي إيطاليا، التي تقدم ربما المثال الأوضح على تكتيك كبش الفداء، أرضى التضييق الذي تمارسه رئيسة الوزراء جورجا ميلوني على اللاجئين العابرين للبحر المتوسط القوميين في قاعدتها الانتخابية، ووفر في الوقت نفسه مساحة سياسية لاسترضاء قطاع الأعمال الإيطالي عبر الترخيص بنحو مليون تصريح عمل جديد لعمال من خارج الاتحاد الأوروبي. وتعمل هذه البرامج فعلياً في كثير من الأحيان كآلية لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين الموجودين بالفعل. لكن محاولة ميلوني الموازنة في ملف الهجرة تواجه تهديداً يقوده روبرتو فاناتشي، الجنرال الإيطالي السابق المتقدم في استطلاعات الرأي، ويعد بخفض نسبة السكان الأجانب في إيطاليا بحدة.

في ظل هذه الأجواء، تبدو شجاعة سانشيز في ملف الهجرة لافتة، خاصة برنامجه لتسوية الأوضاع الذي استقطب أكثر من مليون متقدم، ودفاعه الصريح عن الهجرة باعتبارها استجابة اقتصادية لمجتمع يشيخ. وبشكل عام، يبدو أن هذا النهج قد أتى ثماره. ويقدر اقتصاديون في بنك الاستثمار «بي بي في إيه» أن توظيف الرعايا الأجانب ارتفع بنسبة 51.4% بين عامي 2019 و2025، وأن زيادة عرض العمالة أدى أيضاً لارتفاع توظيف المواطنين الإسبان بنسبة 5.3%.

لكن زيادة محاولات العبور إلى جيب سبتة الإسباني في شمال أفريقيا خلال الصيف وسط مخاوف من أن الهجرة تزيد من حدة الاكتظاظ في المساكن، إلى جانب قضايا أخرى بما في ذلك الفساد وعدم الاستقرار البرلماني، تجعل هزيمة سانشيز أمام الأحزاب اليمينية ذات السياسات القومية المتشددة أمراً مرجحاً في الوقت الحالي.

وحتى لو حقق سانشيز هدفه، فإن القوى السياسية الداعمة للهجرة المنفتحة تتراجع بسرعة. وفي مرحلة ما، لا بد أن ينكسر شيء ما. وستضطر الاقتصادات إلى أن تكون أصغر مما كانت عليه، وسترتفع الأسعار، وربما يتم رفع سن التقاعد بشكل حاد. ويبدو أن هناك تفضيل للاعتراف بأي شيء آخر غير حقيقة أن الاقتصادات الغنية الحديثة تعتمد على العمالة القادمة من الخارج.