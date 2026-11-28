ستيوارت كيرك

ما أسرع ما يتبدل الحال! فقبل شهر واحد بالكاد، كنت أحلم بأن أصبح قريباً مليونيراً بفضل صندوق التقاعد، وبدأت أتخيل المبالغ المعفاة من الضرائب التي يحق لي سحبها في عيد ميلادي العام المقبل، أو قارباً جديداً ربما؟

لم يعد ذلك وارداً. سأكون محظوظاً لو تمكنت من دفع تكلفة الصيانة المتأخرة لسيارتنا «ميتسوبيشي»، بل إن تفريغ خزان الصرف الصحي قد يضطر للانتظار أيضاً. فبعد أن بلغت قيمة محفظتي 715 ألف استرليني في منتصف أكتوبر، هوت إلى رقم يبدأ بـ 666. وبالنسبة لي على الأقل، التصحيح السوقي الحالي مقيت للغاية.

ومعظم المستثمرين يمرون بوقت عصيب أيضاً. أتمنى من قلبي أن يكون لدى بعضكم رزم من فئة الخمسين جنيهاً تحت الفراش، أو الكثير من السندات الحكومية، وهنيئاً لكم إن فعلتم. أما البقية منا، فقليل من الأصول هي التي نجت من انهيار أسهم الذكاء الاصطناعي.

ثم تأتي التقلبات. وخسارة المال سيئة بما يكفي، لكن مراقبة الأسعار وهي تقفز وتهبط في كل اتجاه تزيد التوتر، وتجعل إعادة ضبط الحسابات أمراً صعباً، ونتساءل هل هذه الهزات توابع أم إنذار بكارثة كبرى؟

ولا عجب أن المستثمرين لا يدرون أين يتجهون. وفي الأثناء، يلهث الإعلام خلف انفجار الفقاعات وإحراق «جينسن برنر» أسهمه في «إنفيديا»، بينما ينصحنا السياسيون هنا في المملكة المتحدة بتخزين ورق المراحيض والمعلبات.

إنه جنون. فماذا يفعل الشخص العاقل؟ أخبرني صديق أن العودة إلى «المبادئ الأولية». وفي الواقع، أؤمن بشدة بالعودة إلى أساسيات الاستثمار حين تجن الأسواق. لكن ما هي هذه الأساسيات؟ لدي خمسة مبادئ أولية استخدمها كثيراً، وقبل أن تقدم على أي خطوة متهورة، لعل بعضها يفيدك أيضاً.

المبدأ الأول هو الحفاظ على قدر من الاتزان والنظرة الشاملة. فخسارة 50 ألف جنيه في محفظتي تبدو رقماً كبيراً، وهي كذلك بالفعل؛ إذ يمكنني شراء 10 سيارات مستعملة أخرى من طراز «أوتلاندر»، لكن الخسارة لا تزال تراجعاً بأقل من 10 % مقارنة بالقمم.

واعتبر هذا تراكماً عكسياً؛ فكما تنمو مدخراتك أُسّياً بفضل عوائد صغيرة على قاعدة متنامية، يصبح أي هبوط بالقيمة المطلقة تراجعاً أصغر باطراد كنسبة من الإجمالي.

بمعنى آخر، التزم بمراقبة النسب المئوية لا الانخفاضات المطلقة. هذه الأرقام أقل إخافة بكثير الآن؛ فمؤشر «مورنينج ستار» المتوازن كان مرتفعاً 8.5 % منذ بداية العام عند ذروته، ولا يزال مرتفعاً 4.5 %.

هذا بالكاد يُعدّ خسارة ساحقة؛ فالأفضل والذي ينبغي أن تتوقعه على المدى الطويل لا يتجاوز بضع نقاط مئوية إضافية سنوياً على أي حال. وبعد تهدئة الأعصاب بهذه النظرة المتوازنة، يتمثل المبدأ الثاني الذي ألجأ إليه في الأوقات الصعبة في إدارة المخاطر.

والمبدأ الثاني هو إدارة المخاطر، فبعد أي صدمة، اسأل نفسك عن مدى تعرض محفظتك لأي طارئ آخر قد يواجهها. هل أنت راض عن مستوى التنويع؟ وهل تدرك حقاً درجة الارتباط بين فئات الأصول لديك؟

اعتدت تلقي رسائل كثيرة تسأل لماذا أضع خُمس محفظتي في السندات الحكومية، بل في سند واحد فحسب في الواقع، بينما كانت العوائد هزيلة لسنوات، وتساءل كثيرون عما إذا كانت السندات لا تزال تحوطاً جيداً إذا تراجعت الأسهم.

لكنني خضت من الأزمات المالية ما يكفي لأعرف أنه عندما يدب الخوف، يهرع الناس نحو السندات مهما كان. وبالفعل، حافظ سندي الحكومي البريطاني الوحيد على قيمته جيداً أخيراً، فضلاً عن منحي فائدة اسمية قدرها 5 %.

وقد اشتريت ذلك السند الحكومي البريطاني في مارس رغم تفاؤلي بالأسهم، وسأفعل ذلك مجدداً حتى لو هبطت الأسهم إلى نصف مستواها الحالي؛ فأنت تحتاج إلى فئة أصول واحدة على الأقل لتصمد إذا حلت الكارثة الكبرى.

ونحو 20 % من قيمة محفظتي يبدو مناسباً، فنسبة أقل منها لن تستحق العناء. وما إذا كنت سأزيد حيازتي من السندات أم لا يعتمد على مبدأ استثماري رئيسي آخر: فبعد تحركات الأسعار الكبيرة، عليك إعادة تقييم افتراضاتك بشأن العوائد المتوقعة.

والمبدأ الثالث هو إعادة تقييم العوائد المتوقعة. ويتطلب ذلك مقارنة تقييمات اليوم بالتاريخ؛ فكلما كان الأصل أرخص، كان العائد المتوقع أفضل والعكس صحيح. ومن ثم، فإن أي موجة بيع كبيرة ينبغي أن تقود إلى عوائد متوقعة أعلى، مع ثبات العوامل الأخرى. طبّق ذلك على جميع مقتنياتك.

والعوائد أيضاً هي الوجه الآخر للمخاطر؛ فزيادة الأولى لا تتحقق دون زيادة الثانية. هل سترتفع الأسهم الأمريكية 8 % خلال الأشهر الـ 12 المقبلة أم 4 % فقط؟ وإذا كانت إجابتك متطابقة مع أسهم أمريكا اللاتينية، فأنت تعرف أي الخيارين ستختار.

بعد إتمام كل ذلك، أجري فحصين أخيرين استناداً إلى المبدأ الرابع، وهو: هل لا تزال محفظتي متوافقة مع التزاماتي؟ أنا أعيش في المملكة المتحدة وسأستمر كذلك لسنوات، وتكاليف معيشتي بالجنيه الاسترليني، لذا من الأفضل أن أضمن توفر ما يكفي منها دائماً، وألا أبالغ في التعرض لعملات أخرى.

والمبدأ الأخير، هو أن «القليل أجدى من الكثير». فإغراء التداول حين يفقد الجميع صوابهم يكون هائلاً؛ وكما أوضحت بالأرقام قبل أسبوعين: لا تفعل ذلك. قد يباع الصالح مع الطالح من الأصول أحياناً، نعم، لكن قلة من المستثمرين يملكون السرعة الكافية لالتقاطه.

تعامل مع هذا التصحيح بواقعية إذن؛ فلا ضرر أبداً من فحص محفظتك عبر مبادئ مجربة ومختبرة، وتجاهل الحظ والخرافة، حتى إن كان قاع مؤشر «إس آند بي 500» في الأزمة الأخيرة قد بلغ مستوى 666 أيضاً. مجرد ملاحظة عابرة.