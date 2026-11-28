كاتي مارتن

ما الذي دفع دونالد ترامب إلى رفع سماعة الهاتف والاتصال بمجلس إدارة شركة «إنفيديا» في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، لإقناع شركة تصميم الرقائق التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات، بإعادة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي؟ هل كان ذلك سعياً لإنصاف قطب تكنولوجي متواضع؟ ربما. أم أنها كانت مهمة لدعم شركة محورية للأمن القومي والازدهار الأمريكي؟ بالتأكيد، لكن من الصعب تصور عدم وجود طرق أفضل لتحقيق ذلك.

لكن لا ينبغي أن نغفل عن السبب الواضح، فسوق الأسهم كانت تتراجع، والرئيس لم يعجبه ذلك. وقد قال ترامب لشبكة «سي إن بي سي» خلال مقابلة مطولة يوم الاثنين عقب «إنقاذه الجريء» لهوانغ: «راقبت الشاشة وقلت في نفسي: يا إلهي، هذا الشيء يبدو كصاروخ ينطلق في الاتجاه الخاطئ». وأضاف: «الآن أصبح صاروخاً ينطلق في الاتجاه الصحيح. أعتقد أنه يوم عظيم للسوق، ويوم عظيم للبلاد».

وفي الوهلة الأولى من الصدمة والذهول الفوريين اللذين أحدثهما تدخله الاستثنائي، كان الرئيس يبدو محقاً إلى حد ما. إذ قفز سهم «إنفيديا» بأكثر من 30 % على وقع أنباء عودة هوانغ إلى مقر الشركة، حيث استقبله الموظفون بالهتاف وترديد اسمه. غير أن المستثمرين يرون أنه بمجرد زوال هذا البريق المؤقت، سيلحق تدخل الرئيس ضرراً يفوق نفعه بكثير.

فمن ناحية، يمثل هذا التحرك قراءة خاطئة للضغوط التي تثقل كاهل الأسهم الأمريكية. لأن ما يؤرق السوق الأمريكية فعلياً هو نفاد زخم التداولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مع تصاعد التساؤلات حول حجم العوائد المالية لهذه التكنولوجيا ومتى ستتحقق. وكذلك حول قدرة الشركات المثقلة بالديون، التي تضطلع بدور رئيسي في بناء مراكز البيانات في أمريكا، على الصمود أمام ارتفاع أسعار الفائدة.

ومن المفارقات اللافتة أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بقيادة كيفن وورش يبدو الآن عازماً على المضي في مسار رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، رغم المخاطر التي يفرضها ذلك على الأسواق المتذبذبة أصلاً. وهو مشهد يثير قلق من يرون هذا الوضع مشابهاً للاضطرابات القاسية التي شهدتها الأسواق في شتاء عام 2018.

كما بدأ الدعم المالي للأسهم الأمريكية يخفت، كما فقدت موجة الصعود المرتبطة بالذكاء الاصطناعي كثيراً من زخمها. ومع تراجع الأسهم، من المرجح أن يلجأ الأثرياء الأمريكيون، الذين يمثلون ركيزة أساسية للإنفاق الاستهلاكي، إلى تقليص نفقاتهم.

هذه العوامل كانت قد بدأت في سحب أسهم «إنفيديا»، والسوق بشكل عام، نحو الهبوط، قبل أسابيع من تقارير تحدثت عن إقامة هوانغ علاقة خارج إطار الزواج مع امرأة يشتبه في أنها عميلة لأجهزة الاستخبارات الصينية. لذا، لم يكن مفاجئاً أن تستأنف أسهم الشركة تراجعها في الأيام التي تلت عودة هوانغ، لتسجل انخفاضاً يقارب 40 في المئة منذ أوائل أكتوبر، حتى بعد احتساب «قفزة ترامب».

على المدى القصير إذا، لا يعدو ملف هوانغ كونه مجرد عامل تشتيت. أما على المدى الطويل، فيرى المستثمرون أن التدخل المباشر للرئيس لإعادته يمثل انتهاكاً للأعراف والقيم التي تقوم عليها الأسواق الأمريكية.

وقال لي أحد كبار التنفيذيين في شركة عالمية كبرى لإدارة الأصول خارج الولايات المتحدة، وكما هي العادة غالباً، طلب عدم الكشف عن هويته عند الحديث بصراحة عن الرئيس الأمريكي، ولكم أن تستنتجوا ما شئتم من ذلك: «إنها مهزلة. إنهم يعيشون على كوكب آخر. الأسواق تبنى على ركائز، أهمها على الإطلاق هو الثقة؛ أن تثق في النظام، وفي القانون، وفي العدالة».

لقد تباهى أنصار هوانغ بأن ما حدث لا يمكن أن يقع «إلا في أمريكا». وهم محقون في ذلك، لكنهم يفتقرون إلى الإدراك السليم للموقف. فمن المعروف أن الولايات المتحدة تتمتع بما يسمى «الامتياز الباهظ» الذي يدعم عملتها وديونها الحكومية. ومن المدهش حجم التجاوزات التي يمكنك الإفلات بها، ومقدار النفوذ الذي يمكنك حشده كدولة، عندما تكون اللبنات الأساسية لنظامها المالي هي نفسها ركائز النظام المالي العالمي.

لكن ما قد يكون أقل وضوحاً هو أن الولايات المتحدة تتمتع بالامتياز الباهظ نفسه في سوق الأسهم، التي تمثل قاعدة الانطلاق الرئيسية للمستثمرين حول العالم. ووفقاً لحسابات شركة «فيديليتي إنترناشونال»، فقد تركزت نحو 40 % من حيازات المستثمرين غير الأمريكيين المعلنة من الأسهم الأجنبية نهاية العام الماضي، في الأسهم الأمريكية وصناديق الاستثمار فيها.

إن «دولارات التكنولوجيا» المتدفقة إلى آسيا لشراء الرقائق، تضخ مجدداً في سوق الأسهم الأمريكية، التي تمول البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، في استثمار دائري قوي، يعزز الهيمنة المالية الأمريكية بلا توقف. ولقد أخبرني مستشارون ومديرو أصول أن أوروبا بالكاد تذكر في نقاشاتهم مع المستثمرين في آسيا، الذين أداروا ظهورهم للقارة العجوز منذ أزمة ديون منطقة اليورو في العقد الثاني من القرن الحالي ولم يعودوا إليها قط. وتنصب أنظارهم حصراً على أسواقهم المحلية، التي يحركها التوسع الأمريكي في الذكاء الاصطناعي على أية حال، وعلى السوق الأمريكية.

ولقد سبق لترامب أن قوض هذا الامتياز من قبل عبر محاولاته تحديد الرابحين والخاسرين في قطاع الشركات الأمريكي. لكن دوره المباشر الأسبوع الماضي في توجيه القرارات داخل واحدة من أكثر الشركات قيمة وحساسية على وجه الأرض، ينقل هذا التجاوز إلى مستوى غير مسبوق. وقد وصف مستثمر آخر لي هذه الواقعة برمتها بأنها «مقلقة للغاية».

تخيل نقل هذا السيناريو إلى أي سوق أسهم أخرى، في المملكة المتحدة، أو فرنسا، أو في أي سوق ناشئة؟ لن يشك أحد في أن العقاب سيكون سريعاً وقاسياً. إن الدور الخاص لأمريكا في النظام المالي العالمي يحميها من التداعيات الأكثر حدة. إلا أن التدخل السياسي في المؤسسات قد أذهب بالفعل شيئاً من بريق الدولار وسندات الخزانة الأمريكية خلال العامين الماضيين. وهذا التدخل المرتبك في شؤون «إنفيديا» يمثل لحظة فارقة بالنسبة للأسهم الأمريكية.